Megszavazta az ukrán parlament a gigantikus uniós hitelt, milliárdok mennek fegyverkezésre

Az ukrán parlament jóváhagyta az Európai Unióval kötött, 90 milliárd eurós kölcsönmegállapodást, amelyből a tervek szerint 60 milliárd eurót hadiipari fejlesztésekre, 30 milliárdot pedig költségvetési támogatásra fordítanak – közölte az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A kijevi vezetés szerint a hitel visszafizetése csak az orosz háborús jóvátétel beérkezése esetén történne meg.

A megállapodás ratifikálásáról szóló törvénytervezetet a 450 fős parlamentben 298 képviselő támogatta.

„A megállapodás meghatározza a 90 milliárd eurós kölcsön jogi kereteit. Az összegből 60 milliárd euró Ukrajna hadiipari potenciáljára, 30 milliárd pedig a költségvetés támogatására fordítandó” – mondta Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter a Verhovna Rada ülésén.

A miniszter szerint Ukrajna idén 28,3 milliárd eurót kap fegyverzet vásárlására, 16,7 milliárd eurót pedig makrofinanciális támogatásként.

Marcsenko szerint Ukrajna csak akkor fizeti vissza a kölcsönt, ha Oroszország kifizeti a háborús jóvátételt.

Ivanna Klimpus-Cincadze, az ukrán parlament európai uniós integrációjának kérdéseivel foglalkozó parlamenti bizottság elnöke, az ellenzéki Európai Szolidaritás párt frakciójának tagja megjegyezte: azáltal, hogy a parlamentnek csak magát a megállapodást kell ratifikálnia, de egyebek mellett az azzal kapcsolatos adóügyi változtatásokat viszont nem, az elnök és a kormány a törvényhozásra hárítja a felelősséget.

Ruszlan Sztefancsuk házelnök aláírta az elfogadott törvénytervezetet, amelyet haladéktalanul elküldenek aláírásra az államfőnek.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös kijevi sajtóértekezletükön 2024. február 24-én (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)