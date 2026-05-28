Pánik a svájci pályaudvaron: Allahu akbárt kiáltva késelt meg három embert egy férfi

A Zürich kantoni rendőrség tájékoztatása szerint az incidens röviddel reggel fél kilenc előtt történt. A gyanúsított egy 31 éves svájci állampolgár, akinek indítékát még vizsgálják.
A mentők három sebesültet – egy 28, egy 43 és egy 52 éves svájci állampolgárt – szállítottak kórházba. A Blick című svájci lap értesülése szerint egyikük életveszélyes állapotban van, a két másik sérült állapota pedig súlyos, az egyik áldozatot nyakon szúrták.
A Blick birtokába jutott egy helyszíni felvétel is, amelyen a feltételezett támadó többször azt kiáltja, hogy „Allahu akbar!”, majd kirohan az állomás csarnokából. A lap egy szemtanúra hivatkozva azt írta: a férfinál kés volt, az emberek pedig pánikszerűen menekültek a helyszínről.
Az incidens miatt a rendőrség nagy erőkkel vonult ki a környékre. A mintegy 123 ezer lakosú Winterthur Svájc északkeleti részén, Zürich közelében található.
Kiemelt kép: Rendőrautó a winterthuri vasútállomás előtt 2026. május 28-án, miután egy 31 éves svájci állampolgár késsel megsebesített három embert az állomáson. Az áldozatokat kórházba szállították, a tettest a helyszínen elfogták, az indítékát egyelőre vizsgálják (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Claudio Thoma)