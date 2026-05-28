Műsorújság
HU
EN
RO
#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Pánik a svájci pályaudvaron: Allahu akbárt kiáltva késelt meg három embert egy férfi

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.05.28. 16:33

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Késsel támadt a pályaudvaron tartózkodókra egy férfi csütörtök reggel a svájci Winterthur vasútállomásán, és három embert megsebesített, mielőtt őrizetbe vették – közölte a helyi rendőrség.

A Zürich kantoni rendőrség tájékoztatása szerint az incidens röviddel reggel fél kilenc előtt történt. A gyanúsított egy 31 éves svájci állampolgár, akinek indítékát még vizsgálják.

A mentők három sebesültet – egy 28, egy 43 és egy 52 éves svájci állampolgárt – szállítottak kórházba. A Blick című svájci lap értesülése szerint egyikük életveszélyes állapotban van, a két másik sérült állapota pedig súlyos, az egyik áldozatot nyakon szúrták.

A Blick birtokába jutott egy helyszíni felvétel is, amelyen a feltételezett támadó többször azt kiáltja, hogy „Allahu akbar!”, majd kirohan az állomás csarnokából. A lap egy szemtanúra hivatkozva azt írta: a férfinál kés volt, az emberek pedig pánikszerűen menekültek a helyszínről.

Az incidens miatt a rendőrség nagy erőkkel vonult ki a környékre. A mintegy 123 ezer lakosú Winterthur Svájc északkeleti részén, Zürich közelében található.

Kiemelt kép: Rendőrautó a winterthuri vasútállomás előtt 2026. május 28-án, miután egy 31 éves svájci állampolgár késsel megsebesített három embert az állomáson. Az áldozatokat kórházba szállították, a tettest a helyszínen elfogták, az indítékát egyelőre vizsgálják (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Claudio Thoma)

késes támadáspályaudvar Svájc

VilágPont Járai Judittal

Ajánljuk még

 