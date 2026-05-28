Moszkva szerint elfoglalták Novovaszilivkát, heves harcok dúlnak Kosztyantinivkában

Az orosz védelmi minisztérium bejelentése szerint az orosz erők elfoglalták a harkivi régióban található Novovaszilivkát, miközben több frontszakaszon is előrenyomulást értek el Ukrajnában. A közlés szerint súlyos veszteségeket okoztak az ukrán hadseregnek, és számos katonai célpontot semmisítettek meg, miközben a harcok Kosztyantinivkában is fokozódtak.

Az orosz védelmi minisztérium hadijelentése szerint a csapatok az ukrajnai frontvonal hat szakaszából ötön előrenyomulást értek el, miközben az ukrán hadsereg több mint 1240 katonát veszített halottakban és súlyos sebesültekben.

A tárca közlése alapján az orosz erők több katonai célpontot is megsemmisítettek, köztük nagy hatótávolságú drónok indító- és tárolóhelyeit, katonai célra használt energetikai, közlekedési és repülőtéri infrastruktúrát, valamint lőszerraktárakat és üzemanyag-tárolókat. A jelentés szerint emellett egy harckocsit, 11 másik páncélozott harcjárművet, négy irányított légibombát és 184 repülőgéptípusú drónt is megsemmisítettek.

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Vesztyi hírszolgálatnak nyilatkozva kijelentette, hogy az orosz erők behatoltak az ostromlott Kosztyantinivka vegyi üzemébe. Mint mondta, a városban utcai harcok folynak.

A helyi hatóságok több régióból jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Csütörtöki bejelentés szerint az oroszországi, határ menti Kurszk megyében egy nap alatt kilenc civil sebesült meg. A Szevasztopolt szerdára virradóra ért dróntámadás 45 házban okozott károkat.

