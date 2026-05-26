Visszavonták az ebolagyanú miatt elrendelt vészhelyzetet az észak-olaszországi Lombardiában

Az ebolagyanús személyek negatív teszteredményei után az észak-olaszországi Lombardia tartományban feloldották a korábban elrendelt egészségügyi vészhelyzetet – erősítette meg Guido Bertolaso a régió jóléti tanácsosa kedden.

Az alig huszonnégy órával ezelőtt ebolafertőzés gyanújával karanténba helyezett két személyen elvégzett vizsgálatok a Shigella baktérium okozta bélfertőzést mutatták ki. Guido Bertolaso hangoztatta, hogy a betegek továbbra is megfigyelés alatt állnak, de az ebolát kizárták, és ezért visszavonták az egészségügyi riasztást. A tanácsos ismételten arra kérte az egészségügyben dolgozókat és a közvéleményt, kerüljék a pánikkeltést.

Az érintett két személy egy segélyszervezetnek dolgozó 34 éves nő és egy 31 éves olasz férfi, akik Ugandából betegen tértek vissza Olaszországba. Jelenleg a milánói Sacco kórház fertőző betegségekre szakosodott részlegén kezelik őket.

Fabrizio Pregliasco, a Milánói Egyetem népegészségtani iskolájának igazgatója úgy reagált, hogy „aki zéró kockázatról beszél, a mesékben hisz”. Véleménye szerint a gyors diagnózissal, karanténnal, komoly protokollal Olaszország bizonyította, hogy prevenciós rendszere működik.

A fertőzés jelenleg a Kongói Demokratikus Köztársaságot érinti, ahol az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nagyon magas szintre emelte az ebolajárvány kockázati szintjét.

A nemzetközi szervezet adatai szerint a fertőzés Ugandára is átterjedt.

