Több ember életét vesztette egy súlyos balesetben, Belgiumban

Vonat ütközött iskolabusszal egy vasúti átjáróban kedd reggel Belgiumban, a flandriai Buggenhoutban. A balesetben többen is életüket vesztették. Jean-Luc Crucke belga szövetségi közlekedési miniszter tájékoztatása szerint a szerencsétlenségben két diák, a kísérőjük és a buszsofőr hunyt el.

A Le Soir értesülései szerint vonat ütközött össze egy iskolabusszal a Brüsszeltől alig harminc kilométerre fekvő Buggenhoutban, a baelesetben többen életük vesztették.

A francia nyelvű belga napilap internetes oldalán kedden arról írt, hogy az információt a vasúthálózat üzemeltetője, az Infrabel is megerősítette.

A beszámoló szerint a baleset a Stationsstraat és a Vierhuizen utca kereszteződésénél található vasúti átjárónál történt, a körülményeket még vizsgálják, de az első jelentések szerint a vasúti átjáró a szerencsétlenség idején le volt zárva.

A jelentés szerint a vonaton senki sem sérült meg, de a mentőszolgálatok a helyszínre érkeztek, miután értesítették őket az iskolabuszon történt sérülésekről.

A Le Soir cikkében úgy fogalmaztak, hogy megbízható forrásból értesültek arról, hogy a balesetben több ember meghalt, de az áldozatok pontos száma egyelőre nem ismert – olvasható a tudósításban.

Jean-Luc Crucke belga szövetségi közlekedési miniszter az RTL műsorszolgáltatóval kedden azt közölte, hogy a balesetben két diák, a kísérőjük és a buszsofőr hunyt el.

A miniszter információi szerint a buszon további öt diák tartózkodott, akik közül a szerencsétlenség során ketten súlyosan megsérültek.

A baleset tényét korábban megerősítő Infrabel vasúthálózat-üzemeltető időközben közölte a baleset részleteit is. Eszerint amikor az iskolabusz átkelt a vasúti átjárón, „a sorompók leeresztett állapotban voltak, a lámpák pirosan villogtak”. A vonat Bruges-ből érkezett és Buggenhout felé tartott.

A vasúti átjáró körülbelül egy kilométerre volt az állomástól, így a vonat már lassított, de – mint megjegyezték – az ütközés ereje még így is jelentős volt. A mozdonyvezető vészfékezett, de már túl késő volt a baleset elkerüléséhez.

A baleset pontos körülményeit a hatósági vizsgálat fogja megállapítani

Kiemelt kép: A baleset helyszínén készült fotó (Forrás: facebook.com/lesoirbe)