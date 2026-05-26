Hőhullám sújtja Európát, több országban is hőségriasztást adtak ki

Váratlanul érte a nyugat-balkáni országokat a rendkívüli meleg, több országban 30 Celsius-fok fölé emelkedik a hőmérséklet a hét folyamán, Szerbiában ezért az idei első hőségriasztást is kiadták.

A szerbiai országos meteorológiai szolgálat hétfőn sárga figyelmeztetést adott ki a magas hőmérséklet miatt. Az előrejelzések szerint Szerbiában a napokban 34 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet, ami az idei év első hivatalos hőségriasztása.

Montenegró adriai partvidékén szerdáig 34 Celsius-fokos csúcshőmérsékleteket jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában és Észak-Macedóniában is.

A nyugat-balkáni térségben májusban általában 18 és 23 fok közötti átlaghőmérséklet jellemző, így az előre jelzett értékek 10-15 fokkal haladják meg az ilyenkor megszokottat.

