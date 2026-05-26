Az Európai Unió bekérette Oroszország brüsszeli ügyvivőjét, miután Moszkva arra figyelmeztette a külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy mielőbb hagyják el Kijevet az orosz csapások veszélye miatt – közölte kedden az Európai Bizottság szóvivője.

Anitta Hipper, az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta: az orosz fenyegetés „elfogadhatatlan eszkaláció”. Hozzátette: Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy „valódi béketárgyalásokba” kezdjen, első lépésként teljes és feltétel nélküli tűzszünettel. A szóvivő hangsúlyozta:

az EU ukrajnai delegációja továbbra is Kijevben marad.

🇷🇺 threat to foreign citizens & diplomats to leave Kyiv is an unacceptable escalation. @eu_eeas summoned the Chargé d’Affairs, calling to stop hitting civilians & 🇷🇺 to engage in genuine peace talks starting with a full and unconditional ceasefire. @EUDelegationUA stays in Kyiv. — Anitta Hipper (@ExtSpoxEU) May 26, 2026

Az orosz külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz fegyveres erők „következetes és rendszeres csapásokat” mérnek a kijevi hadiipari létesítményekre, „válaszul” a Luhanszk megyei Sztarobilszkban végrehajtott ukrán dróntámadásra. A tárca szerint a támadás egy pedagógiai szakközépiskolát ért.

Moszkva közleményében azt állította, hogy az ukrán vezetés és nyugati támogatói megsértették a nemzetközi humanitárius jogot, köztük az 1949-es genfi egyezményeket és a gyermekjogi egyezményt. Az orosz külügyminisztérium közölte:

mivel az érintett katonai és közigazgatási objektumok Kijev különböző részein találhatók, arra kérik a külföldi állampolgárokat – beleértve a diplomáciai képviseletek és nemzetközi szervezetek munkatársait is -, hogy a lehető leghamarabb hagyják el az ukrán fővárost. A helyi lakosokat arra szólították fel, hogy ne közelítsék meg az ukrán katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit.

