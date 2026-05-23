Kitiltották Itamár Bengvír izraeli belbiztonsági minisztert Franciaországból

Franciaország úgy döntött, hogy kitiltja területéről Itamár Bengvír izraeli belbiztonsági minisztert – jelentette be szombaton Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter.

A tárcavezető hozzátette, hogy a döntés válasz a gázai flottilla aktivistáival szembeni, nagy nemzetközi felháborodást kiváltó, megalázó bánásmódra. Több aktivista bírálta, hogy fogvatartásuk alatt „erőszakcseleményeket, fogdosást és megalázást” szenvedtek el az izraeli katonáktól.

„A mai naptól Itamár Bengvír nem léphet francia területre”

– írta Barrot az X-en.

À compter de ce jour, Itamar Ben-Gvir est interdit d’accès au territoire français. Cette décision fait suite à ses agissements inqualifiables à l’égard de citoyens français et européens passagers de la flottille Global Smud. Nous désapprouvons la démarche de cette flottille… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) May 23, 2026

Hozzátette: olasz kollégájával arra kéri az Európai Uniót, hogy szintén hozzon szankciókat Bengvír ellen, tekintettel a francia és európai uniós állampolgárokkal szembeni minősíthetetlen bánásmódra.

„Helytelenítjük a flottilla lépését, amely semmilyen hasznos hatással nem jár, és csak túlterheli a diplomáciai és konzuli szolgálatokat”

– tette hozzá a miniszter. „Nem tűrhetjük azonban, hogy francia állampolgárokat így fenyegessenek, megfélemlítsenek vagy durván bántalmazzanak, ráadásul egy kormányzati vezető által”. Ezek a tettek „egy hosszú lista folytatásai, amelyen a palesztinokkal szembeni megdöbbentő kijelentések és tettek, gyűlöletre és erőszakra uszítás szerepel” – folytatta Barrot.

Az ultranacionalista, szélsőjobboldali belbiztonsági miniszter szerdán közzétett egy videót, amelyben megalázó helyzetben ábrázolja és kigúnyolja Global Sumud Flottilla Gázába tartó, a tengeren elfogott és őrizetbe helyezett aktivistáit.

A felvételen Bengvír izraeli zászlót lobogtat előttük, azt kiabálja nekik, hogy Isten hozott Izraelben, mi vagyunk itt az urak, majd azt közli velük, hogy Izrael népe él, és azt mondja a biztonságiaknak, hogy ne hassa meg őket a foglyok kiabálása. A képsorokon az elfogott palesztin-párti aktivisták hátratett, megkötözött kézzel térdepelnek, miközben az izraeli himnuszt játsszák nekik. Bengvír tettét az izraeli kormányon belül is bírálták.

Benjámin Netanjahu bírálta a bánásmódot, amely „nem felel meg az izraeli értékeknek és normáknak”.

A múlt héten mintegy ötven hajó indult el Törökországból, hogy ismét megpróbálja megtörni a Gázai övezet elleni izraeli blokádot. Az izraeli hatóságok hétfőn Ciprus közelében, nemzetközi vizeken megállították az újabb gázai flottila hajóit, és bejelentették, hogy előállítottak 430 aktivistát, köztük 37 franciát. Csütörtökön valamennyiüket kitoloncolták.

Kiemelt kép: Itamár Bengvír, az ultranacionalista Zsidó Erő (Ocma Jehudit) pártot vezető izraeli nemzetbiztonsági miniszter