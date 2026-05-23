A Tisza választási győzelme nem csoda, hanem szisztematikus politikai munka eredménye – erről beszélt Orbán Anita a Globsec-en Prágában

„A Tisza Párt győzelme az áprilisi országgyűlési választáson nem csoda, nem egy kampány,vagy egy sikeres jelszó, hanem a hosszútávú és szisztematikus munka, a bizalomépítés és a választókkal való személyes kapcsolat kiépítésének az eredménye” – jelentette ki Orbán Anita, magyar külügyminiszter szombaton Prágában, a Globsec nemzetközi biztonságpolitikai konferencián.

Orbán Anita a Magyarország nagy visszatérése című panelbeszélgetésen felszólalva elmondta: a magyarországi választási kampány egyértelműen bebizonyította, hogy a politikai bizalmat nem lehet teljes mértékben kiszervezni a médiának, emberről emberre, településről településre, beszélgetésről beszélgetésre kell felépíteni. A Tisza Pártnak sikerült kiépítenie egy alternatív politikai infrastruktúrát egy olyan környezetben, amely az ellenzék számára nagyon egyenlőtlen, előnytelen volt.

Választási kampányában a Tisza Párt ezért a hangsúlyt a személyes jelenlétre, a régiókban, városokban falvakban történő ismételt megjelenésre, a helyi jelöltekre, az önkéntesek széles hálózatára és a saját kommunikációs csatornákra helyezte – mutatott rá a magyar politikus. Az ellenzék nem kapott teret sem a közmédiában, sem más országos sajtóorgánumban, ezért saját kommunikációt teret kellett kialakítania – fejtette ki Orbán Anita. Elmondta, hogy a Tisza a választások előtt saját újságot jelentetett meg sokmilliós példányszámban, s jelöltjei pedig nagyon aktívak voltak a közösségi hálózatokon.

Orbán Anita kifejtette, hogy a Tisza Párt elnöke, a jelenlegi magyar miniszterelnök Magyar Péter a választást megelőző időszakban, a kampány során a települések százait látogatta meg, sőt több helyet ismételten is felkeresett.

Ezzel kapcsolatban a magyar diplomácia vezetője ráirányította a figyelmet a politikusok és választóik személyes kapcsolatának fontosságára. Az mondta, hogy az emberek akkor hisznek a politikusoknak, ha személyesen is találkozhatnak és beszélhetnek velük. „A kézfogás nem a kampány végét, hanem a politikus választóhoz való viszonyának a kezdetét jelentette” – szögezte le Orbán Anita a prágai Globsec konferencián elmondott beszédében. A politikus emlékeztette a hallgatókat, hogy

a Tisza Párt az Országgyűlés 199 mandátumából 141-et szerzett meg, a 106 egyéni választókerületből 96-ban szintén a párt jelöltje került ki győztesen.

A magyar külügyminiszter, aki rövid látogatáson tartózkodik Prágában, szombaton délután kollégájával, Petr Macinka cseh külügyminiszterrel is találkozik. Bemutatkozó látogatásról van szó, sajtótájékoztató a munkaebéd után nincs betervezve – közölte az MTI tudósítójával Karolína Rezková, a cseh külügyi tárca szóvivője.

