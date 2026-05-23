A Moszkva és Minszk közötti együttműködés jelentette fenyegetésről beszélt a fehérorosz ellenzék vezetője

Az Oroszország és Fehéroroszország közötti katonai kapcsolatok elmélyülése egész Európára biztonsági fenyegetést jelent, nem csak a NATO keleti tagállamaira – mondta Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezető a CTK hírügynökségnek adott interjúban.

A fehérorosz demokratikus erők száműzetésben élő vezetője a pénteki interjúban kifejtette: Moszkva Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető rendszerét használja arra, hogy nyomást gyakoroljon az európai államokra és folyamatos fenyegetettségben tartsa őket. Hozzátette: a fehérorosz vezetés rendszeresen atomfegyverekre, migrációs nyomásra vagy provokációkra hivatkozva fenyegeti a szomszédos országokat, ami állandó bizonytalanságot teremt, és magas készültség fenntartására kényszeríti az európai haderőket.

Cihanouszkaja hangsúlyozta, hogy az európai országoknak nagyobb támogatást kell nyújtaniuk azoknak az államoknak, amelyek Minszk és Moszkva provokációinak vannak kitéve. Példaként a litván légtérbe behatoló ballonokat és a lengyel határon tapasztalható migrációs nyomást említette.

A politikus a legnagyobb hosszú távú veszélynek az orosz befolyás erősödését nevezte. Mint mondta, Aljakszandr Lukasenka rendszere egyre nagyobb teret enged a moszkvai befolyásnak a fehérorosz gazdaságban, a haderőben, a médiában és a kulturális életben. „Fehéroroszország fokozatos oroszosítása zajlik” – fogalmazott, hozzátéve: mindez Lukasenka nélkül nem lenne lehetséges, mert a fehérorosz társadalom elutasítja az orosz beavatkozást.

Az ukrajnai háború ugyanakkor sok fehérorosz véleményét megváltoztatta Oroszországról és az oroszokról – mondta. „A fehéroroszok nem ugyanolyanok, mint az oroszok. Nincsenek birodalmi ambícióink” – tette hozzá.

Cihanouszkaja hangsúlyozta: a fehérorosz társadalom ellenzi az ukrajnai háborút és azt is, hogy a fehérorosz hadsereg bekapcsolódjon a harcokba. Meglátása szerint az elmúlt hónapokban javultak a fehérorosz ellenzék és Ukrajna közötti kapcsolatok, mert mindkét fél egyre inkább úgy látja, hogy ugyanazzal az ellenséggel áll szemben. Elmondása szerint amíg a fehéroroszországi helyzet nem rendeződik, Ukrajnát továbbra is katonai veszély fenyegetheti északról.

A politikus felszólította az európai országokat Ukrajna további támogatására. Mint mondta, Fehéroroszország sorsa nagyban függ a háború kimenetelétől. „Az ukrán győzelem a fehéroroszok számára is lehetőségeket nyit meg” – hangsúlyozta.

Nyomatékosította, hogy a demokratikus országoknak folytatniuk kell a Lukasenka-rendszer elleni szankciókat, támogatniuk kell a fehérorosz független médiát és kulturális kezdeményezéseket, valamint nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a külföldön élő fehéroroszokra gyakorolt nyomásra.

Lukasenka csütörtökön kijelentette, hogy Fehéroroszországnak nincs szándéka belekeveredni az ukrajnai háborúba, és kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy megvitassák a kétoldalú kapcsolatok kérdéseit. Kijev erre reagálva emlékeztetett arra, hogy Oroszország 2022-ben Fehéroroszország területéről is indított támadást Ukrajna ellen, ezért nem tulajdonít jelentőséget a fehérorosz vezető kijelentéseinek.

Kiemelt kép: Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezető (Fotó: Claudio Bresciani/MTI/MTVA)