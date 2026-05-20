Vámháború helyett alku: egyezségre jutott Donald Trump és az EU

A paktum szerint az EU vállalta, hogy eltörli az amerikai ipari termékekre és egyes mezőgazdasági termékekre kivetett vámokat, míg az Egyesült Államok 15 százalékban maximálja a legtöbb európai exporttermékre kivetett vámokat.

Az unió azonban lassította a folyamatot, miután Donald Trump januárban azzal fenyegetett, hogy megszerzi a dán fennhatóság alá tartozó Grönlandot, majd februárban is, miután az amerikai legfelsőbb bíróság részben megsemmisítette az amerikai elnök vámintézkedési tervét.

A hónapokig tartó belső uniós viták után a kompromisszum akkor született meg, amikor az amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy július 4-től 25 százalékos vámot vet ki az európai autókra. Ennek potenciális következményeként az 1,7 billió eurós éves transzatlanti kereskedelmi kapcsolat újra válságba kerülhet, éppen akkor, amikor a közel-keleti konfliktus okozta energiaellátási sokk is fékezi az európai gazdasági növekedést.

A Politico által megtekintett kompromisszum végleges szövege szerint

az Európai Bizottság – az Európai Parlament vagy egy tagállam kérésére – felfüggesztheti a megállapodást, ha az Egyesült Államok 2026 végéig nem csökkenti az acélra és alumíniumra kivetett vámokat.

Az amerikai acél- és alumíniumvámok ugyanis akár 50 százalékosak is lehetnek egy Trump által áprilisban aláírt rendelet alapján, és sok uniós törvényhozó szerint ez sérti a tavaly nyáron megállapított felső határt.

A kompromisszum szerint az Európai Bizottság az év végén jelentést készít az amerikai acélvámokról az Európai Parlament és az Európai Tanács számára, és ha megállapítja, hogy az Egyesült Államok nem tartja be a megállapodást, mérlegelheti a szerződés felfüggesztését.

A tárgyalók egy úgynevezett „naplemente záradékot” is beillesztettek, amely szerint a megállapodás 2029 decemberében lejárna – majdnem egy évvel Trump elnöki ciklusának lejárta után.

A szöveg emellett biztosítékokat is tartalmaz, amelyek szerint a bizottság saját kezdeményezésére vagy három uniós ország kérésére vizsgálatot indíthat, ha az import komoly fenyegetést jelent a hazai iparra. Ez akár a megállapodás részleges vagy teljes felfüggesztéséhez is vezethet.

Nem került be ugyanakkor az a parlamenti javaslat, amely semmissé tette volna a Turnberry-megállapodást arra az esetre, ha az Egyesült Államok Grönland annektálásához hasonlóan ismét az EU területi szuverenitását fenyegetné. Ezt több tagállam ellenezte, mert szerintük a nem kereskedelmi elemeket kell kizárni a megállapodásból.

A szöveg most egy szoros figyelemmel kísért szavazás elé kerül, amelyet várhatóan a június 15–18. között Strasbourgban tartott plenáris ülésen tartanak.

Megosztja az Európai Parlamentet a Trump-féle kereskedelmi megállapodás

Az Európai Parlament egyes liberális és baloldali képviselői továbbra is ellenségesen viszonyulnak a kereskedelmi megállapodáshoz, és figyelmeztettek, hogy a turnberryi kompromisszum ellen szavazhatnak.

A lényeg, hogy a megállapodás felhatalmazza az Európai Bizottságot annak megállapítására, hogy Amerika megszegi-e a turnberryi egyezményt. Ebben az esetben az Európai Bizottság akár fel is függesztheti az egyezséget.

A parlament által preferált javaslat ezzel szemben automatikusan kötelezte volna a bizottságot a megállapodás felfüggesztésére jogsértés esetén.

Az Európai Néppárt – a parlament legnagyobb frakciójaként – szeretné elfogadtatni a kereskedelmi megállapodást, és a tárgyalók abban bíznak, hogy a többség támogatni fogja azt.