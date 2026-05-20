Palesztinpárti aktivisták elfoglalták a Genti Egyetem rektori hivatalát

Több tucat maszkos palesztinpárti aktivista foglalta el szerdán a belgiumi Genti Egyetem (UGent) rektori hivatalát, tiltakozásul az intézmény izraeli partnerekkel folytatott együttműködése ellen.

A belga sajtó tudósítása szerint mintegy 40 fős csoport szerda reggel hat óra után tört be az épületbe, majd a tetőre is felmászott, transzparenseket helyezett ki és graffitikkel fújta le a falakat. A rendőrség a helyszínt távolról figyeli, miközben egyeztetéseket folytat az egyetem vezetésével. A hatóságok közlése szerint céljuk a párbeszéd a demonstrálókkal. A helyszínre végrehajtó is érkezett, hogy hivatalos jegyzőkönyvet készítsen a történtekről.

Az aktivisták öt hete tartó tiltakozó akciójukat fokozzák annak érdekében, hogy az egyetem teljesen szüntesse meg izraeli intézményekkel való kapcsolatait.

Petra De Sutter rektor a múlt héten jelentette be, hogy az egyetem felgyorsítja a még fennmaradó, problémásnak minősített öt együttműködés megszüntetését.

Kedden több egyetemi épületet is megrongáltak; az épületfoglalók szerint ez nem az ő szervezésükben történt. Az egyetem közölte:

az erőszakmentes tiltakozás elfogadható határait átlépték, és nem zárta ki, hogy az újabb akció miatt véget vet az elfoglalásnak. Hasonló intézkedésre két évvel ezelőtt is sor került, amikor a rektori hivatalnál tartott tiltakozások elfajultak.

A demonstrálók elismerték, hogy törvényt sértenek. Egy szóvivőjük szerint az egyetem évek óta megszegi saját szabályait és megállapodásait az izraeli intézményekkel folytatott együttműködésekkel, és ezzel „részese a gázai népirtásnak”. Hozzátette: addig folytatják a tiltakozásokat, amíg változás nem történik.

Az egyetem közölte: jelenleg értékeli a kialakult helyzetet, és egyelőre nem kíván további nyilatkozatot tenni.

