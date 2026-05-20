Marco Rubio 100 millió dolláros segélyt ajánlott fel a kubai lakosságnak

Százmillió dollár értékű élelmiszer- és gyógyszersegélyt ajánlott fel a kubai népnek szerdai videóüzenetében Marco Rubio amerikai külügyminiszter, miközben a szigetország vezetését tette felelőssé a kialakult áram-, élelmiszer- és üzemanyaghiányért.

A kubai származású tárcavezető a kubai függetlenség napján közzétett spanyol nyelvű üzenetében hangsúlyozta, hogy Donald Trump elnök új fejezetet nyitna az Egyesült Államok és Kuba közötti kapcsolatokban, ezt a partnerséget azonban közvetlenül a lakossággal kívánja felépíteni, nem pedig a gazdaságot uraló Kubai Forradalmi Fegyveres Erők által működtetett üzleti holdinggal (GAESA).

Rubio közölte, hogy a segélyt a katolikus egyházon vagy más megbízható szervezeteken keresztül fogják elosztani, nehogy a GAESA ellopja és a saját boltjaiban árusítsa.

Rámutatott: a kialakult válság valódi oka az, hogy az országot irányítók dollármilliárdokat raboltak el, amiből semmit sem fordítottak a nép megsegítésére.

Kiemelt kép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Graeme Sloan)