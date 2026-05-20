Egy (majdnem) tökéletes házasság: a Macronékról szóló könyvből kiderül, miért csattant el a híres pofon

Miközben a túlteljesítő jó tanuló szindrómája gyötri 73 éves volt tanárnője és egyben felsége mellett, Emmanuel Macron azért a jót sem veti meg – tudtuk meg a Paris Match újságírója, Florian Tardif Egy (majdnem) tökéletes pár című könyvéből. Vajon igaz-e az, hogy számos kérdésben a férje helyett Brigitte Macron hozott döntéseket? És hogy kerül a képbe Golshifteh Farahani iráni–francia színésznő?

A politikai kommunikáció egyik legbeváltabb eszköze, ha egy vezető magánéletére irányítjuk a figyelmet. Ezzel tompítjuk hibáit, és

azzal, hogy feltárjuk gyenge pontjait, őt magát elfogadhatóbbá tesszük.

Florian Tardif így kölcsönzi könyvével a Macron házaspárnak egyfajta hétköznapiság látszatát. Hiszen ez így olyan, mintha egy (már-már) normális pár lennének – írta a Le Point című lap Tardif nagy feltűnést keltő könyvének megjelenése után.

Majdnem tökéletes

Így néz ki egy majdnem tökéletes vacsora; Ilyen egy majdnem tökéletes bűntény – a szórakoztató könyvek, kiadványok szívesen élnek címadásukban a „presque parfait”, avagy a „majdnem tökéletes” kifejezéssel. Ezt a szófordulatot játssza ki Tardif Un couple (presque) parfait, Egy (majdnem) tökéletes pár című, néhány napja megjelent, könyvével, amelynek híre az egész világsajtót azonnal bejárta.

Macron hivatali idejének egyik legemlékezetesebb pillanata volt az a jelentéktelennek tűnő vietnami látogatás tavaly májusban, amikor a fotósok kamerájának kereszttüzében megnyílt a hanoi repülőtéren az elnöki párt szállító gép ajtaja, és

Brigitte Macron éppen egy női thai bokszolónak is becsületére váló, hatalmas pofont kent le a francia köztársasági elnöknek.

A véletlen műve-e vagy sem, de éppen a híres pofon elcsattanásának évfordulóján, szinte napra pontosan jelent meg Tardif könyve (az inkriminált vitenami látogatás 2025. május 26-án kezdődött, a könyv idén, május 13-án látott napvilágot az Albin Michel kiadónál, mely korábban Éric Zemmour könyvével is felhívta magára a figyelmet).

A megoldás: Farahani?

Miközben a könyv kapcsán sokaknak – különösen a mű külföldi kritikusai esetében – a kissé teszetosza, kapcsolatfüggő, szorongási rohamokkal küzdő köztársasági elnökről alkotott, nyilván a kevéssé népszerű politikust valamiféle „emberi” színben feltüntető ábrázolás tűnt érdekesnek, a francia közvéleményt sokkal élénkebben foglalkoztatta az a régóta pletykák tárgyát képező kapcsolat, amely Macron és Golshifteh Farahani ismert iráni származású filmszínésznő között szövődhetett.

A markáns vonásokkal rendelkező, rendkívül dekoratív iráni színésznő, Farahani 2008 óta él menekültként Franciaországban, miután Iránban súlyos üldözés érte a Hazugságok hálója című filmben játszott szerepe miatt. Ridley Scott híres filmjében Farahani, aki többek között Leonardo DiCaprióval játszik együtt, egy Jordániában élő iráni ápolónőt alakít.

Ezt a filmszerepet az iráni hatóságok az amerikai propagandával való együttműködésnek és az iszlám törvények megsértésének tekintették, mivel Farahani hidzsáb nélkül mutatkozott mind a filmben, mind díjának átvételén, a cannes-i fesztiválon (a híres esemény idén szintén a könyv megjelenésével egy időben zajlik – a szerk.). A súlyos, gyakran életveszélyes fenyegetések sorát jelentő iszlamista támadások csak felerősödtek ellene, miután meztelen fotói jelentek meg az Égoïste című lapban, illetve a Madame Figaro Magazinban.

French journalist ” Florian Tardif” revealed in his book ” Un Couple (Presque) Parfait ” that French President Emmanuel Macron

was slapped by his wife for sending inappropriate messages to Iranian actress

” Golshifteh Farahani „. pic.twitter.com/tJ9qB17LTH — Iran (@Hayati_voice) May 17, 2026

Amikor 2025 májusában Vietnamban a fotósok rögzítették az elnöki pár kiszállását a repülőgépből, a most megjelent könyv szerint

Brigitte éppen üzeneteket fedezett fel a férje telefonján

– a küldő fél pedig Farahani volt.

„Brigitte, Brigitte…”

„Amit megért az üzenetből, az felkavarja. Brigitte kezei elindulnak, ösztönösen odavág. Ugyanebben a pillanatban kinyílik az elnöki repülőgép ajtaja. Férje meglepetten, kissé ügyetlen mosolyt villant – olyan mosolyt, amelyről még mindig azt hiszi, képes elnyomni a jelenetet, szinte a semmivé redukálni. Csakhogy már túl késő.” Ezzel a jelenettel indul Tardif könyve. Az újságíró egyébként úgy véli, Macron csak „plátói kapcsolatot” ápolt a francia–iráni színésznővel.

Macron a könyv tanúsága szerint a kapcsolatfüggőséget kimerítő módon kötődik a feleségéhez. Állítólag bizalmasan elmondta Pierre-Olivier Costának, felesége kabinetfőnökének: „Brigitte-nek boldognak kell lennie. Ha unatkozik, ha haszontalannak érzi magát, ha este, amikor hazamegyek, azt mondja, hogy boldogtalan, akkor én sem fogom bírni. És elbukom ezt az ötéves ciklust.”

Egy volt különleges tanácsadó pedig nagybetűkkel írt SMS-t a szerzőnek Brigitte Macronról: „Nagyon nagy hatalma van. Ő az egyetlen, aki rá tudja venni, hogy (Emmanuel Macron) meggondolja magát.”

„Ha nem látja őt, pánikba esik”

– mondta egy volt palotai tanácsadó Tardifnak. „Brigitte, Brigitte…” Aztán meglátja. És megnyugszik.

A The Telegraph felidézi: a 2024-es előre hozott választások katasztrófája után a megtört Macron állítólag Brigitte karjaiba omlott az Élysée-palota teraszán. „Brigitte a vállánál fogva tartotta. Szilárdan. Csendben. Hirtelen elkezdte rázni. Kegyetlenül” – idéz a lap egy szemtanút, aki szerint ha Brigtte Macron nem lett volna ott, az elnök súlyos depresszióba süllyed.

De szeretnék Macronnéval beszélni!

A könyv által idézett források szerint tehát a felesége „pszichés hatalommal” rendelkezik Franciaország első embere fölött. Tardif konkrét példákat is felidéz döntéshozatalok megváltoztatására, így például a sárga mellényesek mozgalma idején több, az elnök által kiírni tervezett referendum visszavonása. Ezeket a népszavazásokat Brigitte Macron ugyanis túlzottan kockázatosnak találta.

Az asszony elképesztő befolyására Tardif példaként hozta fel azt a „meglehetősen komikus” jelenetet egy vele készített beszélgetés során a BFMTV hírtelevízióban, amelynek Macron egyik németországi elnöki útja során volt a szemtanúja.

Macront és feleségét mintegy húsz miniszter kísérte el a látogatásra. Amikor a küldöttséget és a sajtót egy helyi specialitás megkóstolására hívták egy folyópartra, a Paris Match újságírója észrevette, hogy

a miniszterek szabályosan felsorakoztak Brigitte Macron előtt, „hogy beszélhessenek az first ladyvel,

mert pusztán Brigitte Macronnal beszélni olyan, mintha Emmanuel Macronnal beszélnének!”

Jupitertől a béna kacsáig

Bár a könyv célja a Le Point szerint éppen az, hogy az Ipsos közvélemény-kutató intézetnek egy vezető gazdasági lap hétvégi kiadása, a La Tribune dimanche megrendelésére készített felmérése szerint 75 százalékos elutasítottságot elérő Macront emberközelbe hozza, Tardif könyve sok új, eddig inkább csak sejtett vonást fed fel az államfővel kapcsolatban.

Az önmagát első elnöki mandátuma kezdetén még Jupiternek nevező Macron olyannyira nem felel meg egy magasból letekintő, távolságtartó uralkodónak, hogy – mint azt a Telegraph című brit lap is megjegyzi – inkább egy

48 éves, szinte kórosan tétova férfi képe rajzolódik ki

az olvasó előtt.

Egy politikailag is „béna kacsává” lett, tehetetlen köztársasági elnöké, aki

a 73 éves, igen határozott felesége irányítása alatt áll.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök és felesége, Brigitte Macron XIV. Leó pápához érkezik a vatikáni apostoli paloták központi terén, a San Damaso udvaron 2026. április 10-én. „Brigitte Macronnal beszélni olyan, mintha Emmanuel Macronnal beszélnének” (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari)