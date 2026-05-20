Ebola – A WHO szerint alacsony a globális járvány esélye

Az ebolajárvány terjedésének kockázata Kongóban és Ugandában országos és regionális szinten megemelkedett, de globális szinten alacsony – közölte szerdán Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója elmondta, hogy eddig 51 halálesetet esetet erősítettek meg a Kongói Demokratikus Köztársaság északi részén, Ituri és Észak-Kivu tartományokban, de hozzátette: „tudjuk, hogy a járvány mértéke sokkal nagyobb”. Uganda két megerősített esetről is tájékoztatta a WHO-t.

A világszervezet az igazolt eseteken túl eddig csaknem 600 ebolagyanús esetről és 139 feltehetően ebola okozta halálozásról szerzett tudomást.

„Arra számítunk, hogy ezek a számok tovább fognak növekedni” – mondta a főigazgató.

A WHO tájékoztatása szerint az ebola Bundibugyo-vírustörzse okozta járvány valószínűleg néhány hónappal ezelőtt kezdődött, az első halálozás gyaníthatóan április 20-án történt, de a kitöréssel kapcsolatos vizsgálat még folyamatban van.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört ebolajárvány miatt Genfben kedden összehívott vészhelyzeti bizottság elnöke, Lucille Blumberg szerdai sajtótájékoztatóján a WHO vezetése által korábban kiadott értékelést megerősítve hangsúlyozta, hogy

„a helyzet jelenleg nem felel meg a világjárványos vészhelyzet kritériumainak”.

A WHO főigazgatója a sajtótájékoztatón Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden megfogalmazott kritikája, miszerint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) „kissé lassan” azonosította az ebolajárványt a Kongói Demokratikus Köztársaságban, azt válaszolta, hogy ez a megjegyzés feltehetően a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (IHR), valamint a WHO és más szervezetek felelősségének félreértéséből eredhet. „Nem helyettesítjük a munkájukat, hanem támogatjuk őket. Ezért lehetnek félreértések” – mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz.

Kiemelt kép: Az egyik egészségügyi dolgozó védőruháját igazítják meg, mielőtt belépne az ebolavírussal fertőzött személyek elkülönített részlegébe az Észak-Kivu tartományban fekvő Beniben 2019. augusztus 29-én (Fotó: MTI/EPA/Hugh Kinsella Cunningham)