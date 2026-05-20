Donald Tusk: Magyar Péter győzelme egy új tavasz kezdetét jelenti Európában

Magyar Péter győzelme és látogatása Gdanskban, abban a városban, ahol a Szolidaritás független szakszervezet győzött (1980 augusztusában), fontos jelzés egész Európa és az egész világ számára, hogy az európai tavasz ismét megkezdődött – jelentette ki Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerdán a lengyel tengermelléki városban, a magyar miniszterelnökkel közösen tett látogatásán elhangzott beszédében.

A két kormányfő a TVP lengyel köztelevízió közvetítése szerint végigsétált a történelmi belvárosban, a Dluga (Hosszú) utcán az őket éltető tömeg előtt a 18. századi Uphagen kereskedőházig, Gdansk ikonikus műemlékéig, amelyben Lech Walesával – a Szolidaritás első elnökével, későbbi államfővel – találkoztak, aki egy eredeti, Szolidaritás feliratú táblával ajándékozta meg a magyar kormányfőt. Ezután mindketten átmentek az Artus-házba, amely egykor a kereskedők találkozóhelye és a társasági élet központja volt, ma pedig a Gdanski Történeti Múzeum székhelye. Ott

Magyar Péter angol és magyar nyelven beszédet mondott a téren összegyűlt tömegnek, amelyben magyar zászlókat is lehetett látni. Őt követően Donald Tusk is beszédet mondott.

Azzal kezdte, hogy „ebben a városban ver Európa szíve, mert minden, ami jó Európában, az Gdanskban kezdődött”. Most pedig – folytatta – minden, ami jó Európában, az Budapesten kezdődött.

Idézte Lech Walesának a kommunista rendszer idején mondott szavait, melyek szerint „agyonverhetnek, de nem tudnak legyőzni”. „Ugyanezeket a szavakat hallottuk Magyar Pétertől is a választási kampányban, amikor harcba szállt a korrupt hatalomtól megrontott Magyarország szabadságáért, Európába való visszatéréséért és a lengyel-magyar barátságért. Ez az, ami mindannyiunkat összeköt: soha nem győznek le bennünket. Megölhetnek, de soha le nem győzik az olyan embereket, akik bíznak a jóban, igazságban és a tisztességes politikában” – mondta.

Donald Tusk nagy köszönetet mondott Magyar Péternek, mert „győzelme és látogatása azon a helyen, ahol a Szolidaritás győzött, nagyon fontos jelzés egész Európa és az egész világ számára, hogy az európai tavasz ismét megkezdődött,

mint egykor (1848-ban) a népek tavasza Pest-Budán, Magyarországon és Lengyelországban, majd pedig a kommunizmus idején Gdanskban”. „Mélyen hisszük, hogy Európa tavasza ilyen emberekkel, mint te, soha nem ér véget” – zárta szavait a lengyel miniszterelnök, aki végezetül nagy tapsot kért a téren összegyűlt tömegtől a magyar kormányfő számára.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök és lengyel hivatali partnere, Donald Tusk a gdanski Artus-udvar előtt 2026. május 20-án (Fotó: MTI/EPA/PAP/Adam Warzawa)