Donald Tusk: Magyar Péter a garanciája annak, hogy Magyarország és Lengyelország kéz a kézben fognak működni Brüsszelben

Lengyelország és Magyarország érdekei majdnem teljesen egybeesnek, és bár a két ország viszonyában volt egy kis szünet, ezt nem a lengyelek és magyarok közötti rossz viszony, hanem a politikai nézetkülönbségek okozták – jelentette ki Donald Tusk szerdán Varsóban, miután tárgyalást folytatott a hivatalos látogatásra érkezett Magyar Péter miniszterelnökkel. A lengyel kormányfő hangsúlyozta a Kelet-Közép-Európai régió jelentőségét, felajánlotta országa segítségét az orosz energiaimportról való leválás folyamatában, valamint reményét fejezte ki egy mielőbbi budapesti V4-es miniszterelnöki találkozó megszervezésével kapcsolatban is.

A lengyel kormányfő fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét, megjegyezve, hogy régóta várta ezt a pillanatot. Ez nem csupán azt jelenti, hogy Magyarország visszatér Európába, hanem azt, hogy visszatért a remény emberek milliói számára Európában és a nagyvilágban is.

„Ma Magyar Péter a garanciája annak, hogy Magyarország és Lengyelország kéz a kézben fognak működni Brüsszelben, a politikai fórumokon, érdekeik képviseletében”

– mondta.

Dicsérte a magyar miniszterelnök küzdőképességét, és azt mondta, hogy Magyar Péternek Lengyelországban „nemcsak barátai, hanem hívei is vannak”. Hangsúlyozta, hogy vissza akarják állítani a kelet-közép-európai régió országainak együttműködését, amiben a magyar-lengyel együttműködésnek nagyon fontos szerepe van. Ezzel kapcsolatban kitért a visegrádi együttműködés megújításának fontosságára.

Örülne annak – mondta -, ha a június végéig tartó magyar elnökség alatt még létrejöhetne egy V4-es miniszterelnöki találkozó Budapesten.

Szavai szerint ez egy szélesebb projekt, és egyetértés van közte és a magyar miniszterelnök között, hogy a két ország közös érdeke, hogy Kelet-Közép-Európa olyan hellyé váljon, ahol Európa sorsáról is döntenek.

„Kijelenthetjük, hogy nemcsak ismerjük Európát, az Európai Uniót belülről, hanem kijelenthetjük, hogy megismertük ennek a régiónak a jelentőségét, és ebben kulcsfontosságú lesz a visegrádi együttműködés. Lengyelország és Magyarország ebben vezető szerepre hivatott, hogy Európa hasonlóvá váljon hozzánk, mert Európának sok mindent tudunk felajánlani, és meg fognak bennünket hallgatni”

– fogalmazott.

Donald Tusk szólt az energetikai együttműködésről, utalva arra, hogy Lengyelország, amely korábban a kőolaj- és földgázellátás tekintetében 90 százalékban Oroszországtól függött, nagyon rövid időn belül sikerrel valósította meg energiaimportjának diverzifikációját, és felajánlotta országa segítségét beruházások és más lehetőségek formájában ahhoz, hogy az energiaellátásban Magyarország és az egész régió is önálló, autonóm legyen.

A lengyel miniszterelnök kitért a két ország együttműködésére az európai politikában, hangsúlyozta közös európai álláspont kidolgozását Ukrajna uniós tagsági törekvésével, annak felgyorsításával kapcsolatban, amelyet Varsó – szavai szerint – „jó szemmel figyel”. Hozzátette, hogy be kell tartani ugyanazokat a szabályokat, amelyek korábban Lengyelországra és a térség más EU-taggá vált országaira is vonatkoztak. „Ebben a vonatkozásban egy nagyon baráti, de egyben kritikus álláspontot fogunk képviselni” – ígérte.

A lengyel miniszterelnök köszönetet mondott Magyar Péternek azért is, hogy kész segíteni az előző lengyel kormány bűncselekményekkel gyanúsított két tagja, a Magyarországon menedékjogot kapott, és a magyarországi kormányváltás után külföldre távozott Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszter és helyettese, Marcin Romanowski ügyének megoldásában.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel kormányfő (j) és Magyar Péter miniszterelnök közös sajtótájékoztatója Varsóban 2026. május 20-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)