Donald Trumpnak, családjának és cégeinek adóügyeit sem vizsgálhatják az amerikai hatóságok

Semmilyen módon nem vizsgálhatja az amerikai szövetségi adóhivatal Donald Trump, illetve családtagjai és az elnökhöz köthető vállalatok jelenlegi adókimutatásait – derült ki a washingtoni igazságügyi minisztérium honlapján helyi idő szerint kedden megjelent dokumentumból.

Az Egyesült Államokat örökre eltiltjuk attól, hogy vizsgálja Trump, a fiai és az elnök szervezeteinek eddig benyújtott adóügyi kimutatásait, illetve attól is, hogy eljárást indítson ellenük – állt a dokumentumban.

Az intézkedés csak a folyamatban lévő, nem pedig az esetleges jövőbeni vizsgálatokra vonatkozik – pontosította az amerikai igazságügyi minisztérium az AP hírügynökség kérdésére válaszolva.

A dokumentumot utólag csatolták hozzá egy kártérítési alap hétfői bejelentéséhez, ahhoz kapcsolódva, hogy Trump peren kívüli megállapodást kötött az adóhivatallal. Az amerikai elnök előzőleg jelezte, hogy visszavonja az adóhivatal és a pénzügyminisztérium ellen benyújtott tízmilliárd dolláros kártérítési keresetét, amelyet adókimutatásainak kiszivárogtatása miatt kezdeményezett.

Donald Trump eláll továbbá egyéb kártérítési követelésitől is a mar-a-lagói rezidenciájának 2022-es átkutatásával, illetve az Oroszországgal történő „összejátszás” botrányával összefüggésben.

Mindezért cserébe létrehoznak egy csaknem 1,8 milliárd dolláros alapot, Anti-Weaponization Fund néven, amelyből kártérítést fizetnek majd azoknak, akik úgy érzik, hogy politikai indíttatásból folytattak eljárásokat ellenük a hatóságok, nevezetesen az előző elnök, Joe Biden alatti igazságügyi minisztérium részéről.

A kérvényeket legkésőbb 2028. december 15-ig elbírálják. A kifizetésekről a döntést az alap öt tagja hozza meg, akiket az igazságügyi minisztérium nevez ki, és az elnöknek jogában áll bármelyik tagot felmenteni.

„Az államapparátust soha nem szabad egy amerikai állampolgár ellen felhasználni, és ez a minisztérium jóvá akarja tenni a múltban elkövetett hibákat, és biztosítani akarja, hogy hasonló ne fordulhasson elő többet”

– mondta Todd Blanche megbízott főügyész.

Úgy fogalmazott, „az alap révén törvényes eljárás keretében meghallgatást és jóvátételt követelhetnek mindazok, akik jogi üldöztetés áldozatai voltak”. Keddi kongresszusi meghallgatásán a főügyész nem tartotta kizártnak, hogy a Capitolium 2021. januári ostromának résztvevői is igényelhetnek kártérítést az alapból.

Donald Trump hétfőn újságíróknak azt mondta, hogy az alapot olyan emberek kártérítésére fogják használni, akikkel szörnyen bántak.

Etikai szervezetek és demokratapárti törvényhozók úgy vélték, az új alap korrupt és átláthatatlan működésű, és fennáll a veszélye annak, hogy az elnök és szövetségesei titkos kifizetőhelyévé válik.

Még egyes republikánus politikusok is kifejezték kétségüket az intézkedéssel kapcsolatban, John Thune, a szenátus republikánus többségének vezetője például úgy fogalmazott, hogy nem rajong az ötletért.

„Országunk törvények alapján működik, nem lehet csak úgy kitalálni dolgokat”

– reagált Bill Cassidy republikánus szenátor.

