Velencében tetőzött az ár, tíz éve nem volt ilyen hideg májusban

A várost a tengerártól védő Mose-gátrendszer csütörtök és péntek este is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít.

Hasonlóra 2024 májusában volt legutóbb példa – közölte a velencei tengerárközpont felelőse az Ansa olasz hírügynökséggel szombaton. Alvise Papa hozzátette, hogy az idei május az utóbbi tíz év leghidegebbje.

Az ár működésbe hozta a mobil gátrendszert: a lagúna bejáratainál felemelkedtek a panelek, amelyek megakadályozzák, hogy a víz beáramoljon a városközpont szigeteire.

A 2020 óta működő Mose akkor „kapcsolódik be”, amikor a vízszint eléri vagy meghaladja a száztíz centimétert.

Január óta több mint húsz alkalommal volt szükség a gát védelmére a jelentős mennyiségű csapadék okozta vízszintemelkedés miatt.

A Mose működtetése minden alkalommal kétszázezer euróba kerül.

Az INGV olasz geofizikai és vulkanológiai intézet előrejelzései szerint az éghajlatváltozás következtében a velencei mobil gátrendszer csak 2100-ig tudja ellátni feladatát. Addig más megoldásokat kell életbe léptetni Velence megmentésére.

Szombatra időjárási riasztást rendelt el a polgári védelem Olaszország több térségében, kiemelten a déli régiókban, valamint Szardínia és Szicília szigetén a heves széllökések és viharok miatt. Nápolyban szombat este nyolc óráig zárva tartanak a parkok, temetők, strandok és szabadtéri sportpályák. Több városban az oktatás is szünetel. A velencei tengerárközpont szombatra is figyelmeztetést adott ki, mert újabb vízszintemelkedés várható.

