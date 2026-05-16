Tömegbe hajtott egy autós az olaszországi Modenában, majd menekülés közben megkéselt egy járókelőt

Hatósági közlés szerint az elkövető harmincéves, marokkói származású olasz állampolgár, és őrizetbe vették.
Massimo Mezzetti polgármester köszönetet mondott azoknak, akik üldözőbe vették a férfit, és földre teperték.
A polgármester beszámolója szerint szemtanúk azt mondták: kést láttak a férfinál, de nem tudott vele ártani senkinek.
Olasz médiumok szemtanúkra hivatkozó korábbi jelentése szerint az autós – miután elütött járókelőket a város központjában – belehajtott egy kirakatba, majd kiszállt és megkéselt egy embert, aki megpróbálta őt megfékezni.
A kiemelt kép illusztráció: Mentősök érkeznek a modenai Sant'Anna börtönben kitört fegyenclázadás sebesültjeihez 2020. március 9-én.