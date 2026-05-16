Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #Brüsszel #izraeli–iráni konfliktus

Tömegbe hajtott egy autós az olaszországi Modenában, majd menekülés közben megkéselt egy járókelőt

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.05.16. 19:21

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Egy autós nagy sebességgel belehajtott az utcán sétálók közé szombat este az észak-olaszországi Modenában, hét ember megsérült, közülük ketten súlyosan – közölte a rendőrség.

Hatósági közlés szerint az elkövető harmincéves, marokkói származású olasz állampolgár, és őrizetbe vették.

Massimo Mezzetti polgármester köszönetet mondott azoknak, akik üldözőbe vették a férfit, és földre teperték.

A polgármester beszámolója szerint szemtanúk azt mondták: kést láttak a férfinál, de nem tudott vele ártani senkinek.

Olasz médiumok szemtanúkra hivatkozó korábbi jelentése szerint az autós – miután elütött járókelőket a város központjában – belehajtott egy kirakatba, majd kiszállt és megkéselt egy embert, aki megpróbálta őt megfékezni.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció: Mentősök érkeznek a modenai Sant’Anna börtönben kitört fegyenclázadás sebesültjeihez 2020. március 9-én. (Fotó: MTI/Elisabetta Baracchi)

gázoláskéselés Olaszország

VilágPont Járai Judittal

Ajánljuk még

 