Tehervonat tarolt le egy autóbuszt és több járművet Bangkokban, sokan meghaltak és megsérültek

Az ütközés hatására az autóbusz és több kisebb jármű kigyulladt, a buszt teljesen elborították a lángok. A helyszínre számos tűzoltó- és mentőautó érkezett. A tüzet sikerült megfékezni, de elképzelhető, hogy találnak még áldozatokat a roncsok között. Sokakat sikerült kimenteni – mondták.
A halálos áldozatokat mind az autóbuszból emelték ki.
A baleset okát hivatalosan még nem lehet tudni, de médiabeszámolók szerint az átjáró sorompója nem zárult le időben a vonat érkezése előtt, a busz emiatt hajthatott rá a vágányokra.
A helyszín egy olyan vasútvonalon történt, amely a bangkoki repülőtérre vezet.
Kiemelt kép: Tűzoltók a helyszínen, miután egy tehervonat egy személyszállító busszal ütközött Bangkokban 2026. május 16-án (Fotó: MTI/AP/Szakcsaj Lalit)