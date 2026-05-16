#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #Brüsszel #izraeli–iráni konfliktus

Az izraeli hadsereg kiiktatta a Hamász palesztin iszlamista szervezet gázai vezetőjét

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.05.16. 11:55

Gázai iszlám vallási vezetők és a Hamász szombaton megerősítette, hogy életét vesztette a palesztin iszlamista szervezet gázai vezetője az izraeli hadsereg előző napi légicsapásában. Az egyházi vezetők közölték: Iz ad-Dín Haddád „mártírhalált halt.”

A pénteki támadást Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter jelentette be, azt azonban ők sem tudták pontosan megmondani hogy mi lett a parancsnok sorsa.

Az izraeli hadsereg egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután Iz ad-Dín Haddád előjött a rejtekhelyéről, és hírszerzési információ érkezett arról, hogy Gáza város Rimal negyedében, egy lakásban tartózkodik.

Az elmúlt hónapokban Iz ad-Dín Haddád állt Izrael körözési listájának élén a Gázai övezetben.

Kiemelt kép: as-Sati menekülttábor 2025. október 29-én, miután az éjjel Izrael légicsapásokat hajtott végre az övezetben (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)

palesztin–izraeli konfliktus Hamász GázaIzrael

