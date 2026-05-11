Visszaérkeztek az USA-ba a hantavírussal érintett tengerjáró hajó amerikai utasai, az egyikük tesztje pozitív lett

Visszaérkeztek az Egyesült Államok a hantavírussal érintett tengerjáró hajó amerikai utasai hétfőn.

A 17 amerikai állampolgárt szállító különgép a Nebraska állambeli Omaha repülőterén landolt, ahonnan a csoportot a Nebraskai Egyetem klinikájának részeként működő szövetségi karanténközpontba vitték.

Korábbi közlés szerint

az érintett amerikaiak közül egy ember vírustesztje pozitív volt, egyikük pedig tüneteket mutat.

Kayla Thomas, a nebraskai egészségügyi hálózat szóvivője közölte, hogy a vírussal megfertőződött utas az érkezést követően különleges elkülönítőbe (Nebraska Biocontainment Unit) került, ugyanakkor a betegség tünetei nem jelentkeztek nála. Az illetékes hozzátette, hogy a többi érintett a karanténközpontban kerül megfigyelés alá. Korábbi közlés szerint a kockázatértékelést követően dől el, hogy a hantavírushoz kapcsolódó többhetes lappangási időt otthonukban tölthetik-e.

A 17 amerikai turistát szállító bérelt repülőgép a Kanári-szigetekről szállította az amerikaiakat hazájukba.

Kiemelt kép: A Hondius holland óceánjáró a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerife Granadilla de Abona városának teherkikötőjében 2026. május 11-én. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus-tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket az előző napon evakuáltak a Tenerifénél kikötött Hondius óceánjáróról. Május elején három utas – egy holland házaspár és egy német állampolgár – elhunyt az Atlanti-óceánon közlekedő kirándulóhajón, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint hantavírus-fertőzésben (Fotó: MTI/EPA/EFE/Ramon De La Rocha)