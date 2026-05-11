Ursula von der Leyen: Az elhurcolt ukrán gyermekek hazajuttatásának központi helyen kell szerepelnie a békemegállapodásban

Minden egyes Oroszország által elhurcolt ukrán gyermek hazajuttatásának központi helyen kell szerepelnie mindenfajta békemegállapodásban – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke annak alkalmából, hogy az EU, Ukrajna és Kanada konferenciát tart hétfőn az Oroszország által elhurcolt ukrán gyermekek hazasegítése érdekében.

Közleményében Ursula von der Leyen fontosnak nevezte az Oroszország által elhurcolt ukrán gyermekek hazajuttatását, mert – mint fogalmazott – „hogyan választhatja meg egy nemzet a saját jövőjét akkor, ha gyermekeitől megtagadják az övékét?”

„Az ő szabadságuk Ukrajna szabadsága. Az ő jövőjük a mi jövőnk is” – tette hozzá az uniós bizottság elnöke.

Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a konferenciát megnyitó beszédében hangsúlyozta: az orosz háború összes borzalma közül az ukrán gyermekek erőszakos elhurcolása az egyik legsúlyosabb bűn. A gyerekek deportálása nem véletlen: szándékos orosz politika, kiszámított támadás Ukrajna jövője ellen. Kísérlet Ukrajna jövő generációjának eltörlésére – hangoztatta.

Oroszországnak felelősséget kell vállalnia ezekért a háborús bűnökért – jelentette ki.

Elmondása szerint több mint 20 ezer ukrán gyermeket vittek Oroszországba vagy az orosz megszállt területekre.

Közülük Ukrajna már több mint 1300 tartózkodási helyét állapította meg, és további 1800 esetében vannak információk. „Az ukrán gyerekek hazajuttatása prioritás” – fogalmazott Kallas, majd hangsúlyozta: enélkül nincs igazságos és tartós béke.

A főképviselő arról tájékoztatott, hogy az EU már több tízmillió eurót biztosított a háború sújtotta gyermekek, családok és közösségek számára. Az Európai Unió emellett több mint 100 olyan embert és szervezetet szankcionált, akik és amelyek részt vesznek az ukrán gyermekek deportálásában, elhurcolásában és átnevelésében. Az EU elő fogja mozdítani az ENSZ vonatkozó határozatainak teljes körű végrehajtását az ukrán gyermekek hazajuttatása érdekében – tette hozzá nyitóbeszédében az uniós diplomácia vezetője.

A konferenciát záró sajtótájékoztatón Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azt mondta, „célom és küldetésem az, hogy vészharangot kongassak”. A világ nem maradhat csendben, miközben Oroszország elrabolja az ukrán gyerekeket, elrabolja a gyermekkorukat. Ezeknek az eseményeknek mindenkit fel kell ébreszteniük – hangsúlyozta.

Amit Oroszország az ukrán gyerekekkel tesz, az a szándékos orosz politika része, amelynek célja az ukrán identitás elpusztítása – hangoztatta. A gyermekek elleni bűncselekmények soha nem válhatnak megszokottá, és soha nem maradhatnak büntetlenül. Az ukrán gyermekek sorsa nem tárgyalás vagy kompromisszum kérdése. Hazatérésük feltétel nélküli.

Egy valódi és igazságos béke csak akkor jöhet el, ha minden gyermek hazatér

– tette hozzá beszédében az ukrán külügyi tárva vezetője.

Anita Anand kanadai külügyminiszter a sajtóértekezleten arról beszélt, hogy a partnereknek a gyerekek hazajutására, rehabilitációjára és reintegrációjára, valamint az elkövetők elszámoltathatóságára kell összpontosítaniuk. Az ukrán gyermekek erőszakos átszállítása Oroszországba a nemzetközi jog súlyos megsértését jelenti – szögezte le.

Végezetül közölte, az ukrán gyerekek hazahozatalán dolgozó országok koalíciója következő konferenciájának Kanada ad otthont szeptember 28-án és 29-én Torontóban. Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos azt hangsúlyozta, hogy az ukrán gyermekek elhurcolása otthonukból és elszakítása családjuktól bűncselekmény. Oroszországot meg kell állítani, és felelősségre kell vonni. Az ukrán gyermekek hazajuttatását célzó konferenciasorozat akkor ér véget, amikor az utolsó gyermek is hazatért – tette hozzá az uniós bővítési biztos.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Parlament (EP) strasbourgi székházában 2025. szeptember 10-én (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)