„Teljes képtelenségnek” nevezte az ellene felhozott kémkedési vádakat a bebörtönzött isztambuli főpolgármester

Az ügyészek állítása szerint Imamoglu és három másik vádlott – köztük Necati Özkan kampánytanácsadó, Hüseyin Gün üzletember és Merdan Yanardag újságíró – az isztambuli városvezetéstől származó információkat adtak át külföldi titkosszolgálatoknak azért, hogy az ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) javára befolyásolják a 2019-es önkormányzati választási kampányt – szerepel a tárgyalásról tudósító állami Anadolu hírügynökség beszámolójában.
A négy vádlott akár 20 évig terjedő börtönbüntetést is kaphat.
A vádirat szerint Imamoglu olyan adatok gyűjtésére adott utasításokat, amelyeket később elemeztek, majd a CIA és a Moszad korábbi munkatársainak továbbítottak. Az ügyészség szerint Özkan az önkormányzati portálon keresztül szerzett bizalmas adatokat, amelyeket Günnek adott át.
A silivri börtönkomplexum bíróságán zajló tárgyaláson Imamoglu kijelentette: a 159 oldalas vádirat „az igazságszolgáltatás teljes kigúnyolása”, és közölte, hogy nem kíván védekezni egy „abszurd” kémkedési ügyben. Hozzátette: a vádiratból „egyetlen oldalt” sem olvasott el, és nem is fog.
A török ellenzéki Cumhuriyet napilap szerint Imamoglu később „nyílt jogi gyilkosságnak” nevezte az eljárást, és azt mondta: az eljárás azok félelméből fakad, akik attól tartanak, hogy vereséget szenvednek vele szemben a politikai versenyben.
Ekrem Imamoglut 2019-ben választották Isztambul főpolgármesterévé, majd 2024-ben – amikor a Köztársasági Néppárt (CHP) az önkormányzati választásokon vereséget mért Recep Tayyip Erdogan török elnök Igazság és Fejlődés Pártjára (AKP) – újraválasztották. Tavaly korrupciós vádak címén őrizetbe vették és eltávolították hivatalából. Az ellenzék szerint az ellene indított eljárások politikai indíttatásúak.
A kémkedési ügy párhuzamosan zajlik azzal a korrupciós eljárással, amelyben Imamoglut és több mint 400 másik vádlottat bűnszervezet létrehozásával és korrupcióval vádolnak.
Kiemelt kép: Ekrem Imamoglu, a török ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) isztambuli polgármestere és jelöltje beszél egy isztambuli kampánygyűlésen 2024. március 30-án. (Fotó: MTI/Erdem Sahin)