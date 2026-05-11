„Teljes képtelenségnek” nevezte az ellene felhozott kémkedési vádakat a bebörtönzött isztambuli főpolgármester

„Teljes képtelenségnek” nevezte Ekrem Imamoglu bebörtönzött isztambuli főpolgármester az ellene és három másik vádlott ellen emelt „politikai kémkedési” vádakat hétfőn megkezdődött tárgyalásán.

Az ügyészek állítása szerint Imamoglu és három másik vádlott – köztük Necati Özkan kampánytanácsadó, Hüseyin Gün üzletember és Merdan Yanardag újságíró – az isztambuli városvezetéstől származó információkat adtak át külföldi titkosszolgálatoknak azért, hogy az ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) javára befolyásolják a 2019-es önkormányzati választási kampányt – szerepel a tárgyalásról tudósító állami Anadolu hírügynökség beszámolójában.

A négy vádlott akár 20 évig terjedő börtönbüntetést is kaphat.

A vádirat szerint Imamoglu olyan adatok gyűjtésére adott utasításokat, amelyeket később elemeztek, majd a CIA és a Moszad korábbi munkatársainak továbbítottak. Az ügyészség szerint Özkan az önkormányzati portálon keresztül szerzett bizalmas adatokat, amelyeket Günnek adott át.

A silivri börtönkomplexum bíróságán zajló tárgyaláson Imamoglu kijelentette: a 159 oldalas vádirat „az igazságszolgáltatás teljes kigúnyolása”, és közölte, hogy nem kíván védekezni egy „abszurd” kémkedési ügyben. Hozzátette: a vádiratból „egyetlen oldalt” sem olvasott el, és nem is fog.

A török ellenzéki Cumhuriyet napilap szerint Imamoglu később „nyílt jogi gyilkosságnak” nevezte az eljárást, és azt mondta: az eljárás azok félelméből fakad, akik attól tartanak, hogy vereséget szenvednek vele szemben a politikai versenyben.

Ekrem Imamoglut 2019-ben választották Isztambul főpolgármesterévé, majd 2024-ben – amikor a Köztársasági Néppárt (CHP) az önkormányzati választásokon vereséget mért Recep Tayyip Erdogan török elnök Igazság és Fejlődés Pártjára (AKP) – újraválasztották. Tavaly korrupciós vádak címén őrizetbe vették és eltávolították hivatalából. Az ellenzék szerint az ellene indított eljárások politikai indíttatásúak.

A kémkedési ügy párhuzamosan zajlik azzal a korrupciós eljárással, amelyben Imamoglut és több mint 400 másik vádlottat bűnszervezet létrehozásával és korrupcióval vádolnak.

Kiemelt kép: Ekrem Imamoglu, a török ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) isztambuli polgármestere és jelöltje beszél egy isztambuli kampánygyűlésen 2024. március 30-án. (Fotó: MTI/Erdem Sahin)