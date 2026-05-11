Román kormányválság: A PSD és az RMDSZ sem zárja ki egy kisebbségi kormány beiktatását

Egy kisebbségi kormány beiktatását is a román kormányválság lehetséges megoldásai között tartja számon a legnagyobb frakcióval rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (MRDSZ) – derült ki Sorin Grindeanu PSD-, illetve Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfői nyilatkozatából.

A két pártelnök hétfői egyeztetését követően Grindeanu kijelentette, nem tartja kívánatosnak egy PSD-RMDSZ kisebbségi kormány megalakítását, de a jelenlegi helyzetben ez is egy számításba vehető forgatókönyv.

Az Agerpres hírügynökség által idézett politikus kifejtette:

inkább egy stabil, mintsem vészmegoldásként gyorsan összerakott kormányt szeretne, még akkor is, ha ez egy héttel meghosszabbítja a tárgyalásokat.

Közölte: ha a PSD vezető testületei úgy döntenek, hogy egy koalíciós kormányban neki kell vállalnia a miniszterelnöki tisztséget, nem fog kitérni a feladat elől. A PSD nem zárkózik el a technokrata miniszterelnök lehetőségétől sem, de ezt a megoldást nem tartja kívánatosnak.

Grindeanu arról is beszélt, hogy kész tárgyalóasztalhoz ülni Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnökkel, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, ha az informális egyeztetéseken Románia számára megfelelő megoldás körvonalazódik, és ha ez a megoldás a koalíció újjáalakítását jelenti Bolojan nélkül.

Kelemen Hunor azt mondta: nem zárja ki egy kisebbségi kormány beiktatását, de ő inkább a jobboldali pártokkal együtt tavaly júniusban létrehozott korábbi koalíció helyreállítását javasolta Grindeanunak. Az RMDSZ elnöke szerint ez csak akkor lehetséges, ha a koalíció minden résztvevője számára elfogadható helyzetet alakítanak ki, hogy egyik koalíciós párt se érezze megalázva magát.

Román médiaértesülések szerin Nicusor Dan államfő a hét második felében kezdi meg a hivatalos kormányalakítási egyeztetéseket a parlamenti pártokkal.

A szociáldemokraták három hete vonták meg a bizalmat a szerintük együttműködésre képtelen és a deficitcsökkentő intézkedésekkel gazdasági hanyatlást előidéző Ilie Bolojantól, majd miután a miniszterelnök nem volt hajlandó lemondani, a PSD visszahívta minisztereit a kormányból és a szélsőjobboldali pártokkal összefogva bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatta a PNL, az USR és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) minisztereiből álló kabinetet.

A magukat jobbközép, reformer pártokként meghatározó PNL és a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) elzárkózott attól, hogy újabb koalíciós megállapodást kössön a PSD-vel, amely felrúgta a korábbi koalíciós megállapodást.

A román parlamenti erőviszonyok jelenleg csak akkor teszik lehetővé, hogy a parlament egy – az AUR és a belőle kivált kisebb szélsőjobboldali pártok nélküli – Nyugat-barát kormányt iktasson be, ha azt a PSD és a PNL is támogatja.

Kiemelt kép: Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke beszédet mond a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 17. kongresszusán Zsukiménesen 2025. október 10-én (Fotó: MTI/Kiss Gábor)