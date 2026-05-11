Megvétózta a lengyel elnök a központi korrupcióellenes hivatal felszámolásáról szóló törvényt

Megvétózta Karol Nawrocki lengyel elnök a központi korrupcióellenes hivatal (CBA) felszámolásáról szóló törvényt – közölte hétfőn a varsói államfői hivatal.

A lépést az elnök azzal indokolta meg, hogy a hivatal felszámolása a korrupció elleni küzdelem „hosszú távú megbénulásához” vezethetne Lengyelországban.

A vétó „a kormány által az állam gyengítésére irányuló törekvésekkel szembeni ellenállás kifejezése”

– áll a közleményben.

A lengyel parlamenti alsóház márciusban, a felsőház pedig áprilisban szavazta meg a törvényt, melynek értelmében a 2006-ban alapított CBA feladatait nagyrészt a rendőrség venné át, amelyen belül létrehoznák a Korrupció Elleni Küzdelem Irodája nevű szervezetet. A CBA feladatainak egy részét más szervek is átvállalnák, köztük a belbiztonsági ügynökség, a katonai hírszerzés és az adóhatóság.

Az elnöki hivatal szerint a korrupció elleni küzdelemnek ártana a CBA hatásköreinek ilyen szétosztása, mivel a 2006 óta

„lépésről lépésre felépített operatív szakértelem gyors helyreállítása nem volna lehetséges”.

A CBA felszámolása szerepelt a 2023-ban hatalomra lépett lengyel kormánykoalíció választási programjában. A kormánypárti politikusok szerint a hivatal politikai célokat szolgál, és nem működik hatékonyan. Az ellenzék képviselői viszont az intézmény felszámolása mögött láttak politikai motivációt, és Nawrockihoz hasonlóan úgy ítélték meg, hogy a lépés veszélyeztetné az állam biztonságát.

Az államfő hétfőn két törvényt vétózott meg, kilencet pedig aláírt. A másik alá nem írt törvény az előterjesztők szerint megkönnyítené a mezőgazdasági ingatlanok magánpiaci forgalmazását. Nawrocki viszont kifogásolta, hogy a jogszabály

„drasztikusan korlátozná a lengyel termőföldök forgalmazása feletti állami felügyeletet”.

A hétfőn jóváhagyott törvények egyike a civil védelemről szól, és célja a lakosság védelmét szolgáló lengyelországi infrastruktúra javítása.

Az ellenzéki jelöltként megválasztott Karol Nawrocki már 33 jogszabályt vétózott meg tavaly augusztusi hivatalba lépése óta.

Kiemelt kép: Karol Nawrocki lengyel elnök (Fotó: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara)