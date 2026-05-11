Medvetámadás okozhatta két ember halálát Erdélyben, minisztériumi engedélyt kérnek a kilövéshez

A román környezetvédelmi minisztérium engedélyét kérték hétfőn egy medve kilövéséhez az erdélyi Beszterce-Naszód megyében, a védett állat feltehetően egy asszony halálát okozta. Múlt héten Székelyföldön is hasonló esetről számoltak be a helyi hatóságok.

Az észak-erdélyi Beszterce-Naszód megyében azután kérték a környezetvédelmi minisztérium jóváhagyását a Romániában védett állat kilövéséhez, hogy a helyi hatóságok szerint halálosan megsebesített egy 53 éves asszonyt.

A nő holtestét a Telcs (Telciu) községhez tartozó Bükkös (Bichigiu) település határában találták meg pénteken egy szarvasmarha tetemével együtt, a helyi hatóságok szerint a nő halálát és a háziállat pusztulását medvetámadás okozhatta.

A hegyvidéki település nehezen megközelíthető térségében lakó asszonyt azután kezdte el keresni a családja, hogy egy napja nem válaszolt a telefonhívásukra. A rendőrség bűnvádi eljárást indított az ügyben és boncolást rendelt el, melynek eredményét egyelőre nem ismertették.

Hétfőn azonban a helyszínen tájékozódó Stelian Dolha prefektus az Agerpres hírügynökségnek elmondta:

a szarvasmarha tetemét megvizsgáló állatorvos megerősítette, hogy medvetámadás történt.

A telcsi katasztrófavédelmi bizottság a környezetvédelmi minisztérium engedélyét kérte a vadállat kilövéséhez. A támadás ugyanis külterületen történt, és a helyi hatóságok csupán lakott területen tudnak saját kezdeményezésre beavatkozni.

Dolha szerint a környékbeli vadászterületen idén tavasszal mintegy 30 medvét számláltak, öttel többet, mint tavaly, az optimális létszám hat egyed lenne. A megyei környezetvédelmi hatóság szerint a faluban hétfőn juhra támadt egy medve.

A bükkösihez hasonló esetről számoltak be a helyi hatóságok múlt héten Hargita megyében is, ahol múlt vasárnap egy férfi holtestét találták meg a Farkaslakához közeli erdős területen. Kovács Lehel, az udvarhelyszéki község polgármestere a Maszol hírportállal közölte, hogy

a vadonban egyedül élő férfi a külsérelmi nyomok alapján medvetámadás áldozata lehetett.

Arról is beszámolt, hogy a helyszínelő rendőrökre is rátámadt egy medve, melyet végül zajcsapással űztek el.

A Hargita megyei rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy a helyszínen egy 65 éves helybéli férfi holtestét találták meg, és boncolást rendeltek el. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indult vizsgálat.

Emberre támadt egy medve szombaton a Kovászna megyei Zágonbárkányban (Barcani) is,

az áldozat – egy helybéli férfi – Kommandóról igyekezett haza az erdőn át, amikor a falutól pár száz méterre rárontott egy bocsos medve – írta a Székelyhon. Sikerült elmenekülnie és segítséget kérni, a karjain és a mellkasán szenvedett sérüléseket.

A román katasztrófavédelmi felügyelőség (IGSU) adatai szerint az országban az elmúlt időszakban megnőtt a medvék jelenléte miatt a telefonos riasztások száma. A román hatóságok a bocsos anyamedvék és a párzási időszak miatt a szokottnál is nagyobb veszélyre figyelmeztetnek.

Romániában a legfrissebb genetikai populációfelmérés eredményei a barna medvék túlszaporodását mutatják. Eszerint az országban élő nagyvadak száma 10 419 és 12 770 közöttire tehető, míg szakértők szerint az optimális egyedszám 4000 lenne.

A településekre bejáró vadak az elmúlt öt-hat évben több mint 150 esetben támadtak emberre, és több mint tíz esetben halállal végződött a támadás.

A román törvényhozás áprilisban a medveállomány ritkítását célzó vadászati kvóta megduplázásáról döntött. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által előterjesztett törvénytervezet 2026-ra és 2027-re a korábbi 426 helyett évi 859 barna medve kilövését írja elő megelőzési céllal.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)