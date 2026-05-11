Ártatlannak vallotta magát a Trump elleni gyilkossági kísérletben Cole Thomas Allen

Ártatlannak mondta magát hétfőn a bíróságon minden vádpontban, közte az amerikai elnök elleni gyilkossági kísérletben Cole Thomas Allen, aki a fehér házi tudósítók vacsorájának helyszínén nyitott tüzet Washingtonban április végén.

A férfi a tárgyalóteremben jelen volt, de egyik ügyvédje válaszolt a bíró kérdésére, miután meghallgatta a szövetségi vádpontokat. A védők egyben azt kérték a bírótól, hogy zárja ki a vádeljárásból Todd Blanche megbízott szövetségi főügyészt és egyben igazságügyi minisztert, valamint Jeanine Pirro Washington kerületi szövetségi ügyészt, akik vendégként voltak jelen a támadás helyszínén, így akár szemtanúként is bíróság elé idézhetik őket.

A kaliforniai illetőségű 31 éves Cole Thomas Allent négy bűncselekménnyel vádolják, amelyek közül a legsúlyosabb az Egyesült Államok elnöke elleni merénylet kísérlete.

A vádpontok között szerepel szövetségi hatósági személy elleni erőszak, valamint lőfegyver és lőszer szállítása erőszakos cselekmény elkövetésének szándékával és lőfegyver használata bűncselekmény elkövetése közben.

A következő bírósági meghallgatást június 29-re tűzte ki a bíró.

A férfi április 25-én a Fehér Házi Tudósítók Egyesülete éves vacsorájának helyszínén az eseménynek helyet adó bálterem előterében nyitott tüzet, amikor egy puskával, egy pisztollyal és késekkel felfegyverkezve áttörte az ott felállított biztonsági ellenőrző pontot. A támadásban eltalálta a szövetségi titkosszolgálat egyik tagját, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg.

Az ügynökök azonnal megfékezték a támadót, aki így nem tudott bejutni a vacsorának helyet adó terembe, ahol Donald Trump elnök mellett az adminisztráció több más vezető tisztségviselője tartózkodott.

A nyomozás megállapítása szerint Cole Thomas Allen a vacsorát megelőző napon vendégként jelentkezett be a hotelbe, a Washington Hiltonba, amelynek rendezvényközpontjában tartották a kiemelt eseményt. A vizsgálat szerint Allen feljegyzést hagyott hátra rokonainak, amiben feltárta, hogy az adminisztráció tagjai ellen készül erőszakos cselekményre. A férfi Los Angelesből, Chicago érintésével vonattal utazott a fővárosba.

Kiemelt kép: Szövetségi nyomozók a washingtoni lövöldözés elkövetőjének otthona környékén a kaliforniai Torrance-ban 2026. április 26-án. Az őrizetbe vett elkövető, Cole Tomas Allen (Fotó: MTI/AP/Damian Dovarganes)