A szlovák elnök hisz a baráti szlovák–magyar kapcsolatok folytatásában Magyar Péter kormányfővé választása után

A szlovák államfő hisz abban, hogy Magyar Péter kormányfővé választása után folytatódni fognak a jó és baráti kapcsolatok Szlovákia és Magyarország között. Peter Pellegrini erről hétfőn Pozsonyban beszélt újságíróknak nyilatkozva a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint.

Peter Pellegrini annak a meggyőződésének is hangot adott, hogy a Benes-dekrétumokkal kapcsolatos kérdésekre is sikerül megoldást találni. Kijelentette: államfőként mindent megtesz azért, hogy az esetleges feszültség mihamarabb oldódjon és a két ország visszatérjen a pragmatikus együttműködéshez.

„Határozottan hiszem, hogy ez a téma (a Benes-dekrétumokkal kapcsolatos szlovák törvény) nem nő alapvető konfliktussá, hanem mindkét kormányfő és mindkét kormány megtalálja a módját, hogy technikai megoldásra jussanak vagy pontosítsák, hogy Szlovákiának mi volt a szándéka ezzel”

– idézte a szlovák hírügynökség Peter Pellegrini szavait, aki azt is mondta: hisz abban, hogy kialakítható olyan mechanizmus, amely megvéd attól, hogy még 2026-ban vagy 2027-ben is sor kerüljön vagyonelkobzásra a 80 évvel ezelőtti Benes-dekrétumok alapján. Hozzátette: amennyiben a témát sikerül teljesen pragmatikus és technikai szintre vinni, akkor nem áll majd semmi Szlovákia és Magyarország jó kapcsolatainak útjába.

A szlovák államfő egyúttal üdvözölte az új magyar kormányfő azon kijelentéseit, hogy ismét meg kell erősíteni a visegrádi négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) közötti együttműködést.

„Ezek (a kijelentések) azt jelzik, hogy érdekelt a régión belüli mélyebb együttműködésében, ami jó alapot ad arra, hogy érdekelt lesz a jószomszédi és baráti kapcsolatokban a Szlovák Köztársasággal” – fogalmazott Peter Pellegrini.

Kiemelt kép: Peter Pellegrini szlovák államfő a Sulyok Tamás köztársasági elnökkel tartott közös sajtótájékoztatón, megbeszélésüket követően a Róheim-villában 2024. július 18-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)