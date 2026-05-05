Vlagyimir Iljiccsel szokott bemelegíteni: zenés produkciót adott elő Emmanuel Macron Jerevánban az örmény miniszterelnökkel

Megpróbálnák kiénekelni a sajtot Oroszország csőréből. A közelgő, június 7-i örmény parlamenti választások kampányidőszakában valóságos diplomáciai búcsújárás kezdődött meg Jerevánban, hogy az EU felé fordítsák Moszkvától a bizonytalan kaukázusi országot. Emmanuel Macron francia köztársasági elnök még bárzenészként is fellépett a siker érdekében.

Dalra fakadt hétfői látogatásán, Örményországban Emmanuel Macron. A francia köztársasági elnök jereváni látogatásán, a keddi EU–Örmény csúcstalálkozó előestéjén,

a hivatalos vacsorán elénekelte Charles Aznavour 1965-ben megjelent, Franciaországban népszerű dalát,

a világslágerként is ismert La Bohème-et. A választás korántsem volt véletlen, hiszen a énekes örmény származású – szülei az 1920-as évek elején vándoroltak ki Franciaországba – írta a Le Figaro.

A lap felidézi: azt elnöknek diákévei alatt szokása volt karaoke-ban énekelni a Que je t’aime című dalt, és még ma is előfordul, hogy a Vladimir Iljics című slágert dúdolja, hogy bemelegítse a hangját egy beszéd előtt. (A Leninről szóló sanzon, a bolsevizmussal szimpatizáló francia közízlésnek megfelelően, mély szeretettel említi a puccsal hatalomra jutott, véres kezű szovjet diktátort, aki tömeget hurcoltatott a pribékjei által megnyitott haláltáborokba – a szerk.)

Lenin was a syphilitic. It’s just a medical fact. The immediate cause of death was a cerebral hemorrhage as a result of a neurovascular form of syphilis.

The Russian State Archive of Socio-Political History of the Russian Academy of Medical Sciences keeps the official document… pic.twitter.com/Jxw9K4bn6r — Mykhailo Rohoza (@MykhailoRohoza) April 28, 2024

Kissé hamis szólamok

Az államfő a francia popzene iránti ismereteit külföldön is kamatoztatja: két éve svéd diákokkal együtt elénekelte a „Les Champs-Élysées” című dalt. Most pedig valóságos házi zenekart alakított Jerevánban: Macront a doboknál a házigazda, Nikol Pasinján örmény miniszterelnök kísérte az alkalmi zenekarban.

„A France Info igazgatója, Agnès Vahramian által rögzített videón az elnök mikrofonnal a kezében látható, egy zongorista jobb oldalán ülve.

Az együttest Nikol Pasinján kíséri dobokon, ritmusa néha bizonytalannak tűnik. Akárcsak az államfő hangja,

amely nem mindig pontos. Ez némi zenei bizonytalanságot eredményez” – tudósított a Le Figaro a rendhagyó produkcióról.

Emmanuel Macron chante « la bohème » accompagné à la batterie par le premier ministre Nikol pachinyan . Dîner d’état à Erevan. La musique en amitié. pic.twitter.com/v5vacqZlVv — Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) May 4, 2026



Macron a vacsorán elnök az Örményországban élő francia közösség előtt üdvözölte a dél-kaukázusi ország döntését, hogy az ország úgymond Európa felé forduljon, valamint az Azerbajdzsánnal kötött békét is, amely szerinte az egyetlen ésszerű megoldás Oroszországtól való függetlenné váláshoz. „Évtizedeken át kissé hozzászoktunk ahhoz, hogy Örményország valamilyen értelemben Oroszország szatellitállama”– jelentette ki Macron, majd így folytatta: „Örményország úgy döntött, hogy megszabadul ettől a korláttól, és Európa felé fordul. Nem tehetünk úgy, mintha ez nem létezne.”

„Inkább szimbolikus törekvés”

Mindeközben Kránitz Péter Pál, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója a Magyar Nemzetnek nyilatkozva óvatosabban fogalmazott. Szerinte „Örményországban az európai uniós csatlakozás inkább szimbolikus törekvés”,

Moszkva nem nézi tétlenül Jereván nyugati nyitását.

In #Yerevan Armenians chased away annoying Ukrainians from their rally. The Ukrainians have spread all over the world and are making a mess everywhere.#Armenia #Ukraine https://t.co/t9pj6mc2ey pic.twitter.com/klQYAhCPxQ — StellaMoscow (@SgforgoodStella) May 5, 2026

A szakértő szerint

Oroszország egyértelmű jelzéseket küldött és már gazdasági eszközökkel is nyomást gyakorol.

Június 7-én parlamenti választásokat tartanak Örményországban, s mint arra a szakértő is rámutatott, Pasijan kormánya számára „egy ilyen diplomáciai nagyüzem, mint ami a napokban Jerevánban lezajlik, rendkívül jótékony hatása lehet”.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök (b) a Párizsi Békefórumra érkező Nikol Pasinján örmény miniszterelnököt fogadja a párizsi államfői rezidencián, az Elysée-palotában 2025. október 30-án (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)