Pszichiátriai kezelés alatt állt a lipcsei gázoló ámokfutó

A Bild című napilap úgy értesült, hogy a férfit a tette előtti napokban még egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották az intézményből, mert „agresszívan lépett fel a többi beteggel szemben”.
A hatóságok hivatalosan még nem közöltek semmit a 33 éves német férfi egészségi állapotáról.
Hétfőre virradóra még csak annyit közöltek, hogy az eddig begyűjtött információk alapján
politikai vagy vallási indíttatás nem merült fel. Ugyanakkor azt határozottan állították, hogy az elkövető szándékosan cselekedett.
Az ámokfutó hétfő délután hajtott az emberek közé Lipcse belvárosában, és mintegy 500 méteres szakaszon többeket elsodort. Egy 77 éves férfi és egy 63 éves nő vesztette életét a támadásban. Sokan megsérültek, pontos számukat a hatóságok nem közölték.
A kiemelt kép forrása: MTI/AP/DPA/Sebastian Willnow