Magyarországnak üzent Robert Fico a V4-ekkel kapcsolatban: „A három testőr a negyedikre vár”

A Visegrádi Négyek (Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia – V4) „újjászületését” szorgalmazta Robert Fico szlovák miniszterelnök Jerevánban hétfőn.

„A három testőr a negyedikre vár és a V4-ek újjászületésére” – írta az X-en a szlovák kormányfő, utalással Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökre, és mellékelt egy közös fotót is Andrej Babis cseh és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel az Európai Politikai Közösség állam-, illetve kormányfőinek találkozóján.

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök alatt a V4-eken belüli együttműködés gyakorlatilag leállt – írta az APA osztrák hírügynökség. Szlovákia július 1-jétől veszi át az országcsoport soros elnökségét egy évre. Tusk szerint a V4-ek következő csúcstalálkozójára Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is meghívást kaphat.

Three musketeers are waiting for the fourth and the revival of V4 💪🏼 🇸🇰🇨🇿🇵🇱🇭🇺 Photo by @AndrejBabis pic.twitter.com/P1MK7lol7C — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) May 4, 2026

Fico az örmény fővárosban találkozott Zelenszkijjel is.

„Beszéltünk Kijevben és Pozsonyban teendő kölcsönös látogatásokról, munkatársaink egyeztetni fogják ezek időpontjait”

– mondta az ukrán vezető a találkozót követően. Az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint közös kormányülést is terveznek tartani. Zelenszkij azt hangoztatta továbbá, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását. „Hálás vagyok ezért” – tette hozzá. Fico online sajtótájékoztatóján azt mondta: a közös kormányülést vagy Pozsonyban vagy Kijevben tartják meg június végéig.

„Zelenszkij elnök elég rugalmasnak mutatkozott ezen a téren, így valószínűleg pozsonyi helyszínt javaslunk a kormányülésnek, majd meglátjuk, mit mond erre”

– közölte. Fico a terítékre kerülő kérdések között említette a közlekedési kapcsolatok kiépítését, a határátkelőhelyek kiszélesítését, de humanitárius kérdéseket is.

„Egy nap a háború véget fog érni, és Ukrajna egy érdekesnek ígérkező piac lesz, így mindenféle összeköttetés – vasúti, légi vagy közúti – hasznos lehet” – tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy vannak ügyek, amelyekben nem ért egyet Zelenszkijjel, és Szlovákia térítésmentesen nem küld több fegyvert Ukrajnának. „Továbbra is igaz, hogy Szlovákia nem vállal részt az Ukrajnának nyújtandó katonai kölcsönökben, és ingyen nem ad fegyvert.”

„Azonban ha valaki venni akar tőlünk valamit, azt megteheti”

– húzta alá.

Fico beszélt arról is, hogy május 9-én Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd a Szlovákiát felszabadító Vörös Hadsereg iránti hála jeléül virágokat helyez el egy 1945-ös emlékműnél, de nem vesz részt a katonai díszszemlén.

