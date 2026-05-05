Keir Starmer szerint válságos helyzetet teremtettek az antiszemita támadások Nagy-Britanniában

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint válságos helyzetet teremtettek az utóbbi hetekben Nagy-Britanniában elkövetett sorozatos antiszemita támadások.

A munkáspárti kormányfő, aki a brit vallási és politikai élet, valamint civil szervezetek vezetőinek részvételével tanácskozást hívott össze keddre az antiszemita indíttatású bűncselekménysorozat megfékezése végett, a Downing Streeten elmondott nyitóbeszédében úgy fogalmazott: a vizsgálat egyik nyomvonala annak kiderítésére irányul, hogy az utóbbi időszak antiszemita incidensei mögött nem valamely ellenséges külföldi ország áll-e.

Starmer külön megnevezte Iránt, és kijelentette: azt üzeni a teheráni rezsimnek, hogy London nem fogja eltűrni az erőszakra és a gyűlöletre uszító magatartást. Az Irán részéről megnyilvánuló fenyegetettséget a brit biztonsági szolgálatok is jelezték.

Ken McCallum, a brit elhárítás (MI5) vezérigazgatója legutóbbi nyilvános helyzetértékelésében úgy fogalmazott:

Irán egymás után szövi a Nagy-Britannia elleni ellenséges akciók terveit, amelyeknek száma az elmúlt két évben példátlan ütemben emelkedett.

Az MI5 vezetője elmondta, hogy a szolgálat a rendőrséggel együttműködve ebben az időszakban húsz olyan, iráni támogatással tervezett támadást hiúsított meg, amelyek potenciálisan halálos fenyegetést jelentettek a brit zsidó közösség tagjai számára.

Nagy-Britanniában az utóbbi hónapokban egymást követték a zsidó intézmények, mindenekelőtt zsinagógák elleni gyújtogatásos támadási kísérletek, és halálos áldozatokkal járó terrorcselekményeket is végrehajtottak. Ezek közül a legsúlyosabb a tavaly októberben, jóm-kipúr napján – a zsidó vallás legfontosabb ünnepén – végrehajtott merénylet volt, amelynek tettese, egy szíriai származású brit állampolgár gázolásos és késeléses támadást követett el Manchester legnagyobb zsinagógájánál.

Abban a támadásban ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsebesültek, a támadót a rendőrök a helyszínen agyonlőtték. Április végén egy szomáliai születésű, brit állampolgárságú támadó a jórészt zsidók lakta észak-londoni Golders Green kerületben két embert megkéselt. A 34 és a 76 éves zsidó férfit súlyos sebesülésekkel szállították kórházba. A merénylő késsel támadt a kivonuló rendőrökre is, akik elektromos sokkoló használatával leterítették és őrizetbe vették.

A Scotland Yard terrorcselekménynek minősítette ezt a támadást, és egy nappal később az addigi jelentősről súlyosra – az ötfokozatú skála második legmagasabb fokozatára – emelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét Nagy-Britanniában.

Az antiszemitizmus elleni fellépésről rendezett keddi konferenciával egy időben is történt egy újabb incidens: a Scotland Yard beszámolója szerint ezúttal egy használaton kívüli kelet-londoni zsinagógát próbáltak felgyújtani egyelőre ismeretlen tettesek.

A konferencián elmondott nyitóbeszédében Keir Starmer miniszterelnök kijelentette: világosan kell látni, hogy az antiszemita gyűlölet nem egyetlen forrásból ered. A kormányfő szerint a zsidó közösséget iszlamista, valamint szélsőbaloldali és szélsőjobboldali csoportok is támadják. Hozzátette: a brit kormány a készülő törvényi szigorítások keretében a közösségi portálokat működtető technológiai cégeket is felelőssé teszi a felületeiken megjelenő törvénysértő, szélsőséges tartalmakért, és ha ezeket nem távolítják el, súlyos büntetésre számíthatnak.

Kiemelt kép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Bloomberg pool/Betty Laura Zapata)