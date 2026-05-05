Halálos áldozatai is vannak egy óceánjárón kitört hantavírus-fertőzésnek

A márciusban útnak indult luxus óceánjáró fedélzetén történt hét megbetegedésből kettő esetben már igazolták a hantavírus-fertőzést - közölték a hatóságok. A betegek közül egy holland házaspár és egy német állampolgár meghalt, egy kritikus állapotú brit állampolgárt a hajóról egy dél-afrikai kórházba szállítottak, három további embernek pedig enyhébb tünetei vannak.

Mintegy 150 fő, főként brit, amerikai és spanyol állampolgárok vannak a Hondius luxus üdülőhajó fedélzetén, amely Argentínából kelt útra, és jelenleg Nyugat-Afrika partjainál, a Zöld-foki-szigeteknél horgonyoz, miután többen hantavírussal fertőződtek meg.

A betegek közül egy holland házaspár és egy német állampolgár meghalt, egy kritikus állapotú brit állampolgárt a hajóról egy dél-afrikai kórházba szállítottak, három további embernek pedig enyhébb tünetei vannak. A hétből két esetnél már igazolták a hantavírus-fertőzést, további öt esetben pedig gyanítják, hogy az okozta a megbetegedéseket.

A fertőzést a johannesburgi kórházban kezelt britnél és az elhunyt holland nőnél mutatták ki.

„A Hondius fedélzetén nyugodt a hangulat, az utasok általában higgadtak” – számolt be róla hétfőn késő este a hajót üzemeltető Oceanwide Expeditions közleményben. Hozzáfűzték, hogy dolgoznak az utasok szűrésén és lehetőség szerint a partra szállításukon. A hajó jelenleg a Zöldfoki-szigetek előtt horgonyoz, de fontolgatják, hogy Spanyolországba, Las Palmasba vagy Tenerifére hajózzon.

A Zöld-foki-szigetek a biztonsági kockázatok miatt arra kérte a hajót, hogy ne kössön ki, de hétfőn a sziget hatóságai bejelentették, hogy a beteg utasok származási országainak kérésére lehetővé teszik, és segítik a betegek evakuálását légi úton.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális igazgatója hétfőn közölte, hogy a hantavírus széles körű terjedésének kicsi az esélye, ezért nincs szükség utazási korlátozásokra.

A hantavírust rágcsálók hordozzák, és főleg az ürülékük révén terjed. Emberről emberre csak nagyon ritkán és nagyon lassan terjed. A hantavírus embereknél vérzéses lázat vagy tüdő- és szívbetegséget okoz. Ez utóbbi halálozási aránya 30 és 60 százalék közé tehető.

Az MV Hondius holland óceánjárón tört ki a hantavírus-fertőzés