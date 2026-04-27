Változtatásokat tervez az FBI a biztonsági intézkedésekben a szombati fegyveres incidens miatt

Változtatásokat tervez az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) a biztonsági intézkedésekben a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján történ fegyveres incidens nyomán – közölte Kash Patel, az FBI igazgatója hétfőn.

A szervezet vezetője a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy az általa vezetett szervezet javaslatokat tesz majd a biztonsági intézkedések kialakítása során az esemény ismételt megrendezése előtt. Hozzátette, az FBI készen áll arra, hogy – Donald Trump elnök ígérete szerint – 30 napon belül ismét megtartsák a lövöldözés miatt félbeszakadt gálavacsorát. „A biztonsági előírások, úgy képzelem, teljesen mások lesznek” – fogalmazott Kash Patel. Hozzátette, hogy az FBI minden erőforrást biztosít, és az előkészítésen együtt dolgozik majd a Fehér Házzal, a belbiztonsági minisztériummal, a Secret Service-szel, valamint Washington főváros rendőrségével.

A szövetségi nyomozóhatóság igazgatója megjegyezte, hogy a támadó Cole Allen indítékairól, és hátteréről számos információ szerepel majd a vádindítvánnyal együtt hamarosan nyilvánosságra kerülő rendőrségi büntetőfeljelentésben. Hozzátette, hogy ez választ ad arra is, hogy a hatóságok látókörében volt-e korábban a támadó, aki a nyomozás első megállapításai szerint a Trump-adminisztráció tagjait akarta célba venni a támadás során.

A kaliforniai illetőségű, 31 éves számítógépes szakember, Cole Allen első bírósági meghallgatását és a vádak ismertetését hétfőn tartják a washingtoni szövetségi bíróságon. Az ügyészség vasárnap azt közölte, hogy hivatalos személy ellen veszélyes fegyverrel elkövetett erőszak, és lőfegyver használata szerepel a vádiratban, de az további szövetségi bűncselekményekkel is kiegészülhet.

A férfi szombaton egy kézi lőfegyverrel és egy vadászpuskával, valamint késekkel felfegyverkezve nyitott tüzet a gálavacsorának helyet adó bálterem előterében egy washingtoni hotel rendezvényközpontjában.

A szombati erőszakos cselekmény vizsgálata zajlik, ami választ keres arra is, hogy a biztonsági intézkedések mindenben megfeleltek-e az elvárásoknak, így az is a megválaszolandó kérdések közé tartozik, hogy a szálloda vendégeit megfelelően átvizsgálták-e.

Cole Allen pénteken, egy nappal a kiemelt eseményt megelőzően jelentkezett be a hotel vendégeként, csomagjában feltételezhetően a fegyverekkel.

Kapcsolódó tartalom Bíróság elé áll hétfőn Donald Trump legújabb merénylője A megbízott igazságügyi miniszter tájékoztatása szerint a vádirat egyelőre két pontból áll.

Kiemelt kép: Fedezékbe húzódnak a vendégek 2026. április 25-én, miután egy férfi tüzet nyitott abban a washingtoni szállodában, amelynek báltermében Donald Trump amerikai elnök és más vezető politikusok részvételével a Fehér Házi Tudósítók Szövetségének évenkénti vacsoráját tartják. A támadót őrizetbe vették, egy rendőrt eltalált egy lövés, az életét megmentette a golyóálló mellény – MTI/AP/Alex Brandon