Vallomást tett a berlini terrortámadásra készülő szíriai férfi: bűneitől akart megtisztulni azzal, hogy zsidók és „hitetlenek” ellen követ el merényletet

A berlini Moabit büntetőbíróságon zajló per első napján a vádlott kijelentette: „szerencséje volt”, hogy még az elkövetés előtt elfogták.
A november óta előzetes letartóztatásban levő férfi a vád szerint zsidók és más „hitetlenek” elleni merényletre készült a német fővárosban – először késsel, majd öngyilkos merénylettel. A férfit alkotmányos rend elleni súlyos erőszakos bűncselekmény előkészítésével, terrorizmus finanszírozásával és terroristapropaganda terjesztésével vádolják.
A vádlott vallomása szerint 2023 végén munkavállalás céljával érkezett Németországba, később azonban a TikTokhoz hasonló online platformokon radikalizálódott. A mártírságot kutatta, és az Iszlám Állam terroristacsoporttal kapcsolatos online kiadványokat böngészett.
„Mintha az ördög szállt volna meg. Az ötleteimet az Iszlám Állam ihlette”
– mondta a vádlott.
A nyomozás szerint a férfi robbanószerkezetek készítéséről gyűjtött információkat, és online csevegésekben vitatta meg a lehetséges támadást. Az interneten egy kést, valamint több olyan eszközt is vásárolt, amelyek alkalmasak robbanó- és gyújtószerkezetek előállítására. Már majdnem elkészült egy robbanószerkezet összeállításával, és az első kísérleteket is elvégezte.
Abban a hitben élt, hogy a merénylettel „megtisztul bűneitől”, és mártírként tisztelik majd.
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)