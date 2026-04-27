Többtucatnyi kisvállalkozás zárt be Parajdon és környékén a bányakatasztrófa óta

Többtucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket – tudatta hétfőn István Róbert, a Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság vezetője.

A székelyföldi intézményvezető a Hargita megyei prefektusi hivatal hétfői ülésén ismertetett jelentésében rámutatott: tavaly 135, a tevékenység megszüntetéséről szóló határozatot regisztráltak kisvállalkozók részéről – számolt be az Agerpres. Ezek többsége Parajdon és más, turizmusból élő környékbeli településeken működött – mondta az intézményvezető. A kisvállalkozások tevékenységének megszüntetése összefügg a Parajdon tavaly májusban bekövetkezett bányakatasztrófával, amelyben a Korond-patak vize elöntötte a székelyföldi turizmus egyik motorjának számító parajdi sóbányát. Kiemelt kép: A drónnal 2025. június 18-án készített felvételen a parajdi Só-szoros azon része, ahol betört a víz a parajdi sóbányába. (Fotó: MTI/Kiss Gábor)