Többtucatnyi kisvállalkozás zárt be Parajdon és környékén a bányakatasztrófa óta

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.04.27. 17:40

Szerző: hirado.hu
Többtucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket – tudatta hétfőn István Róbert, a Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság vezetője.

A székelyföldi intézményvezető a Hargita megyei prefektusi hivatal hétfői ülésén ismertetett jelentésében rámutatott:

tavaly 135, a tevékenység megszüntetéséről szóló határozatot regisztráltak kisvállalkozók részéről

– számolt be az Agerpres.

Ezek többsége Parajdon és más, turizmusból élő környékbeli településeken működött – mondta az intézményvezető.

A kisvállalkozások tevékenységének megszüntetése összefügg a Parajdon tavaly májusban bekövetkezett bányakatasztrófával,

amelyben a Korond-patak vize elöntötte a székelyföldi turizmus egyik motorjának számító parajdi sóbányát.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: A drónnal 2025. június 18-án készített felvételen a parajdi Só-szoros azon része, ahol betört a víz a parajdi sóbányába. (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

Ajánljuk még

 