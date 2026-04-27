Többtucatnyi kisvállalkozás zárt be Parajdon és környékén a bányakatasztrófa óta

A székelyföldi intézményvezető a Hargita megyei prefektusi hivatal hétfői ülésén ismertetett jelentésében rámutatott:
tavaly 135, a tevékenység megszüntetéséről szóló határozatot regisztráltak kisvállalkozók részéről
– számolt be az Agerpres.
Ezek többsége Parajdon és más, turizmusból élő környékbeli településeken működött – mondta az intézményvezető.
A kisvállalkozások tevékenységének megszüntetése összefügg a Parajdon tavaly májusban bekövetkezett bányakatasztrófával,
amelyben a Korond-patak vize elöntötte a székelyföldi turizmus egyik motorjának számító parajdi sóbányát.
Kiemelt kép: A drónnal 2025. június 18-án készített felvételen a parajdi Só-szoros azon része, ahol betört a víz a parajdi sóbányába. (Fotó: MTI/Kiss Gábor)