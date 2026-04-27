Halálra marta a kobra az egyiptomi kígyóbűvölő előadásán résztvevő német turistát

A tájékoztatás szerint az 57 éves bajororoszági férfi családjával utazott április elején az egyiptomi Hurgadába, és ott
részt vett egy kígyóbűvölő előadásán a szállodában. A műsorban a turista megengedte, hogy a nyakába rakjanak két mérgeskígyót, feltehetőleg kobrákat.
A kígyóbűvölő engedte, hogy az egyik hüllő a férfi nadrágjába is bemásszon, az állat azonban megmarta őt a lábszárán. A férfinak leállt a vérkeringése, megpróbálták újraéleszteni, de nem sikerült. Kórházba szállították, de az életét ott sem tudták megmenteni.
Kapcsolódó tartalom
A németországi Memmingen ügyészsége és bűnügyi rendőrsége nyomoz az ügyben. A toxikológiai vizsgálat eredményére még várni kell.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Szandzsív Gupta)