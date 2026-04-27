1500-2000 kilométer mélységben ígért csapásokat az ukrán drónparancsnok Oroszország területén – havonta legalább 30 ezer orosz katonát ölnek meg állítása szerint

A BBC-nek adott interjút az ukrán drónerők parancsnoka, a Magyar katonai hívójelű Robert Brovgyi. A katonai vezető azt mondta, hogy tovább fogják fokozni az orosz energiainfrastuktúra elleni csapásokat, és hogy akár 1500-2000 kilométeres mélységben is bármikor lecsaphatnak az ukrán drónok. Az interjúban azt is állította, hogy havonta több mint 30 ezer orosz katonával kell végezniük a dróntámadásokkal azért, hogy leállíthassák a háborút – és egyben azt is állította, hogy ezt az elvárást jelenleg túlteljesítik.

Ukrajna az utóbbi hetekben egyre gyakrabban hajtott végre mélységi dróncsapásokat, elsősorban az olajexportban érintett orosz energialétesítményeket vették célba. A BBC egy kelet-ukrajnai titkos indítóhelyen készített interjút Brovgyival, ahonnan a nagy hatótávolságú drónok felszállnak. „A csapat gyorsan dolgozik, mielőtt az orosz erők észlelnék őket, és ballisztikus rakétákat lőnének felénk. Kiáltott parancs hallatszik, a motor hangosan felbőg, és egy fehér villanás látszik, amikor az első eszköz mini repülőgépként száguld fel az égbe Oroszország felé” – írták a cikkben.

Robert Brovgyi a munkájuk lényegét úgy foglalta össze: „Olyanok vagyunk az ellenség számára, mint a vörös posztó. Mert mi visszük a háborút az ő területükre, hogy ők is megérezhessék azt.”

Elmondta azt is, hogy az orosz energialétesítmények elleni támadások a jövőben fokozódni fognak – és azt is állította, hogy csapásmérő drónok nemcsak a mélységi területeken aktívak, hanem a frontvonal mentén is, ahol „rekordszámra” ölik az orosz katonákat, hogy visszatartsák az oroszok további előrenyomulását a front mentén.

Az emberi erőforrások kérdése azért is kulcsfontosságú Ukrajna számára, mert ők már nehezen tudnak újabb embereket mozgósítani a frontra. „Akik harcolni akartak, azok már harcolnak” – ismerte el a drónparancsnok. Elmondása szerint ezért a beosztottjai havonta több ellenséges katonát kell megölniük, mint amennyit Oroszország hadrendrbe tud állítani.

Ez havonta több mint 30 000 embert jelent. „Az összes dróncsapás 30 százalékának katonai személyzet ellen kell irányulnia. Hívhatjuk ezt gyilkos tervnek, igen, és jelenleg túlteljesítjük” – mondta a drónparancsnok (az idei év elején egyébként az új védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov ennél jóval nagyobb, 50 ezres célszámot tűzött ki havi szinten).

A legnagyobb tömeggyilkosság katonák ellen – ami arra elég, hogy a területeiket megvédhessék

Brovgyi szerint a 30 ezres számot az utóbbi négy hónapban mindvégig teljesítették. Bár ezt független forrásból nem lehet megerősíteni, a parancsnok azt mondta, hogy minden orosz katona halálát videóval kell bizonyítania a beosztottjainak, különben nem kerülnek be az összesítésbe. Ezek közül a felvételek közül néhányat ismétlésben játszanak le az ukrán drónparancsnokság képernyőin, és Brovdi a Telegramra is felteszi őket, ahol drónos erőit „madaraknak”, orosz zsákmányukat pedig „férgeknek” nevezi, akiket le kell vadászni és meg kell semmisíteni.

„Az emberiség történelmének legnagyobb tömeges ellenséggyilkolása zajlik ebben a szobában” – mondta egy ponton az ukrán drónerők parancsnoka, miközben a körülöttük lévő képernyőkre mutatott. Közlése szerint nem lehet sajnálni őket, mert az orosz csapatok messze túllépték saját határaikat, és Putyin küldte őket, aki – mint modnta – „el akarja pusztítani a nemzetünket”.

„Ha mi nem öljük meg őket, akkor ők ölnek meg minket. Ez egyértelmű”

– foglalta össze.

A parancsnok hangsúlyozta, hogy nincs rajta „rózsaszín szemüvege”: az orosz katonák ilyen ütemben történő likvidálásával a célja mindössze a frontvonal stabilizálása, nem pedig újabb ellenoffenzívák indítása vagy hatalmas területek visszahódítása. „Van egy hatékony fegyverünk: nem támadó háborút folytatunk, hanem megakadályozzuk, hogy az ellenség hatékonyan előrenyomuljon a területünkre” – mondta.

1500-2000 kilométeres mélységig megtapasztalják, milyen a háború Oroszországban – mondta

Mindemellett a parancsnok úgy vélekedett, hogy Vlagyimir Putyin nem engedheti meg magának, hogy befejezze az inváziót, mert a kudarc kockázata túl nagy. Brovgyinak tehát van még egy célpontja a katonák mellett: az orosz lakosság morálja. Reméli, hogy a magas veszteségszám, valamint a mélyen fekvő területek lángba borulása „egyfajta nyugtalanságot” ébreszthet Oroszországon belül, ami aztán sokkhatással járna.

Egy nemrég Ukrajnában széles körben megosztott videó egy sírós orosz nőt mutat a Fekete-tenger partján lévő Tuapse városában „Csak a tengerparton akartam élni a gyermekemmel, de minden tönkrement… azok a drónok repülnek, és mindent elpusztítanak” – zokogja káromkodások között a nő.

Brovgyi számára ez annak a jele, hogy az orosz invázió következményei túlmutathatnak az eddig korlátozott léptéken az orosz lakosság vonatkozásában. A célja az, hogy minden drónnal minél több orosz kérdőjelezze meg az országuk által vívott háborút és az azt elindító elnököt.

„Az orosz területen belül 1500–2000 km-re már nem létezik »békés hátország«. A szabadságszerető ukrán »madár« oda repül, amikor és ahová csak akar”

– foglalta össze a közelmúltbeli csapások eredményét.

Az orosz energetikai létesítmények elleni csapásokat azzal indokolta, hogy az agresszor az ebből származó bevételekkel finanszírozza a háborút. Putyin kitermeli a természeti erőforrásokat, és véres dollárokká alakítja őket, amelyeket aztán Sahíd drónok és ballisztikus rakéták formájában ellenünk fordítanak” – mondta, hozzáfűzve: „Ha az olajfinomítók a háborúhoz felhasznált pénzkereső eszközök, akkor azok legitim katonai célpontok, amelyeket meg kell semmisíteni.”

Az ukrán hadsereg egyik legkisebb szegmensét képezik, mégis az ő feladatuk a legfontosabb

A Robert Brovgyi irányítása alatt lévő pilóta nélküli rendszerek erői

az ukrán haderő mindössze 2 százalékát teszi ki, de ehhez képest az összes megsemmisített célpont harmadát ők könyvelhetik el (érdekes módon az ukrán hatóságok az év elején jóval nagyobb, 70-80 százalékos számot közöltek ugyanezzel kapcsolatban).

A parancsnok szerint mindeközben a saját veszteségeik aránya sem titok: évente kevesebb, mint 1 százalék.

Szerinte nem reális, hogy az oroszok elfoglalják a teljes Donbászt

Mint a BBC emlékeztetett, Brovgyi az elmúl héten is arról számolt be, hogy az orosz biztonsági szolgálat (FSZB) tucatnyi tisztjét sikerült likvidálniuk az oroszok által elfoglalt ukrajnai területeken, valamint több energetikai létesítményt is megrongáltak Oroszországban. Szerinte az ő erői kulcsfontosságúak abban, hogy megakadályozzák Putyin látványos győzelmeit, különösen azt a célját, hogy néhány hónapon belül elfoglalja a keleti Donbász régió ukrán kézen megaradt részét.

„Mit szív ez az ember? Ez nem reális. Abszurd” – mondta sommásan az orosz elnök tavaly év végi célkitűzéséről (később megjelent sajtóinformációk szerint az oroszok valójában ezt már idén szeptemberre el akarnák érni).

