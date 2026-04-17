Megfordult az eredmény a paksi választókerületben – Cseh Tamás, a Tisza Párt jelöltje nyerte meg a mandátumot

41 perce

Szabadi István veszi fel Borvendég Zsuzsanna mandátumát a Mi Hazánk-frakcióban

2 órája

Feljelentette az RMDSZ több tisztviselőjét a Román–Magyar Fórum választási csalás gyanújával

5 órája

Magyar Péter: Nagy országos rendezvény lesz az új kormány megalakulásának napján

5 órája

Magyar Péter azt javasolja, hogy a miniszterelnököt már az alakuló ülésen válassza meg a parlament, és aznap tegyen esküt

7 órája

A Mi Hazánk ismét Dúró Dórát jelöli az Országgyűlés alelnökének

7 órája
Zelenszkij: Ukrajna afelé halad, hogy saját légvédelmi rendszert hozzon létre

2026.04.17. 20:29

Ukrajna naponta egyeztet partnereivel a légvédelmi rendszerek Kijevnek történő átadásáról, és halad afelé, hogy saját légvédelmi rendszert hozzon létre – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegramon.

„Olyan feltételek felé haladunk, amikor Ukrajnában, partnereinkkel együtt képesek leszünk mindenféle légvédelmi eszközöket, rendszereket – rakétákat is beleértve – előállítani. Ez Ukrajna számára komoly stratégiai feladat, olyan cél, amely évtizedekre biztosítja a védelmet. Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák között, amelyekről jelenleg zajlanak az egyeztetések, szerepelnek a fegyvercsomagok, a szükséges fegyverek gyártásának lehetősége, az ehhez szükséges licencek és az ipari bázis, ezek ennek kulcselemei” – fejtette ki az államfő.

Zelenszkij kitért arra, hogy az iráni háború miatt kockázatok merülnek fel az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokkal kapcsolatban.

„Köszönet minden partnernek, aki kész segíteni és megoldásokat keresni ezek kezelésére” – tette hozzá.

Kiemelte, hogy több európai ország vezetőinek e heti látogatásai is mind erről szóltak, „hogy tavasszal és nyáron meg tudjuk őrizni Ukrajna stabilitását és erejét, és hogy Oroszországnak ne legyen kísértése azt gondolni, hogy az olajárak emelkedése és a globális instabilitás bármilyen módon segítheti őt a háborúban”.

Az ukrán elnök bejelentette, hogy részt vesz az európai országoknak a Hormuzi-szoros blokádjának feloldásáról szóló tanácskozásán. Hangsúlyozta, hogy mindenki számára ismert, mennyire fontos ez a szoros, ezért „sok vezető” gyűlik össze, hogy összehangolják erőfeszítéseiket a térség biztonságának garantálása érdekében.

„Erről a szorosról szinte ugyanazt mondjuk, mint amit 2022-2023-ban a Fekete-tengerről mondtunk, amikor az oroszok megpróbálták blokád alá vonni a Fekete-tengert. Ukrajna ezt a feladatot megoldotta. Ma már mindenki látja a világban, hogy a tengeri biztonság globális érték, nem pedig valakinek az egyéni problémája. A biztonságot közösen kell védeni. Reméljük, hogy partnereink következtetései az összes jelenlegi kihívásra erősek lesznek” – mondta Zelenszkij.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart Kijevben 2025. március 12-én, egy nappal azután, hogy az Oroszországgal hadban álló Ukrajna beleegyezett egy 30 napos tűzszünetbe az Egyesült Államokkal tartott szaúd-arábiai megbeszélésen.

VilágPont Járai Judittal

Ajánljuk még

 