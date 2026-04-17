Részvételi adatok

Részvételi adatok

Megfordult két újabb választókerület: már 140 mandátuma lehet a TISZA Pártnak

Megfordult az eredmény a paksi választókerületben – Cseh Tamás, a Tisza Párt jelöltje nyerte meg a mandátumot

Szabadi István veszi fel Borvendég Zsuzsanna mandátumát a Mi Hazánk-frakcióban

Feljelentette az RMDSZ több tisztviselőjét a Román–Magyar Fórum választási csalás gyanújával

Magyar Péter: Nagy országos rendezvény lesz az új kormány megalakulásának napján

Magyar Péter azt javasolja, hogy a miniszterelnököt már az alakuló ülésen válassza meg a parlament, és aznap tegyen esküt

Spanyolországban egy nap alatt több mint tízezren kezdeményezték illegális státuszuk rendezését

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.04.17. 21:19

| Szerző: hirado.hu
Spanyolországban több mint tízezren kezdeményezték illegális helyzetük rendkívüli rendezését aznap, amikor az erről szóló rendelet hatályba lépett – közölte a befogadásért, szociális biztonságért és bevándorlásért felelős minisztérium pénteken.

A szaktárca úgy tájékoztatott, hogy az első napon 13 500 jelentkezést nyújtottak be online, és több mint 19 ezren igényeltek időpontot a személyes ügyintézéshez, amelyre jövő hétfőtől lesz lehetőség.

A minisztérium szerint zavartalanul indult a kérelmezési folyamat csütörtökön, de a spanyol sajtó helyszíni beszámolói szerint országszerte hosszú sorok alakultak ki a különböző hivataloknál, amelyekhez a kérelemhez szükséges igazolások miatt fordultak az emberek.

Az igénylőknek egyebek mellett bizonyítaniuk kell, hogy 2025. december 31-ét megelőzően már legalább öt hónapja éltek Spanyolországban, és büntetlen előéletűek származási országukban is.

A korábban közölt számítások szerint mintegy félmillió, jelenleg illegális helyzetben élő lehet jogosult a rendkívüli, de ideiglenes tartózkodási és munkavállalási engedély, valamint egészségbiztosítási kártya megszerzésére. Arra számítanak a hatóságok, hogy a benyújtott és elbírálandó kérelmek száma ennél jóval több lesz majd. A kérelmek beadási határideje június 30-a.

A kormány elképzelése szerint a rendkívüli engedély általánosságban egyéves időtartama alatt az érintetteknek lehetőségük lesz, hogy hosszútávra is rendezzék jogi helyzetüket Spanyolországban. Ráadásul a jogszabály a kérelmek benyújtását követően, már a háromhónapos elbírálási idő alatt is biztosítja a munkavállalás lehetőségét.

A Spanyolországban legális státusz nélkül élő bevándorlók helyzetének rendkívüli rendezéséért még 2024-ben civilek népi kezdeményezést nyújtottak be a spanyol törvényhozásnak több mint 700 ezer támogató aláírással, de a folyamat elakadt, ezért a kormány végül rendeletben biztosította ezt a lehetőséget, amelyről keddi ülésén döntött.

A kabinet emlékeztetett arra, hogy 1986 óta a különböző kormányok már hat alkalommal biztosítottak hasonló lehetőséget, összesen mintegy 1,3 millió bevándorló szabálytalan jogi helyzetét rendezve.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)

