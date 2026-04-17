Robert Fico: Szlovákia az uniós bírósághoz fordul az orosz gáz importját tiltó döntés miatt

Szlovákia panasszal fordul az Európai Unió bíróságához az orosz gáz importját tiltó, idén januárban meghozott uniós döntés miatt – jelentette be Robert Fico pozsonyi sajtótájékoztatóján pénteken.

A szlovák miniszterelnök közlése szerint a vonatkozó uniós döntést arra alapozva támadják meg, hogy azt nézetük szerint egyhangú, nem pedig minősített többséggel kellett volna elfogadni. A panaszt várhatóan már a jövő héten benyújtják az uniós bíróságra.

„Azt kifogásoljuk, hogy ott használták a minősített többséget, ahol az nem lett volna lehetséges, és így megkerülték egy szuverén uniós tagállam vétójogát”

– jelentette ki Robert Fico, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség is idézte.

Boris Susko igazságügyi miniszter ezzel kapcsolatban azt mondta: az importtilalomról szóló határozatot az Európai Bizottság (EB) javaslata alapján úgy fogadták el, mint egy, az EU kereskedelempolitikája körébe tartozó döntést, vagyis minősített többséggel. Hozzátette: a határozat korlátozó jellege és annak összefüggései viszont arra mutatnak, hogy egy olyan döntésről van szó, amely az EU kül- és biztonságpolitikája végrehajtásának körébe tartozik. Megjegyezte: más nyersanyagok behozatalának tilalma ügyében is egyhangú döntéssel született határozat.

Az igazságügyi miniszter szerint a panaszt várhatóan már a jövő héten benyújtják, jelenleg a szöveg előkészítésének utolsó fázisában vannak. Fico javaslata alapján a beadványban előzetes intézkedésként kérni fogják az orosz gáz tilalmára vonatkozó határozat érvényének felfüggesztését is, tekintettel arra, hogy az ügyben induló bírósági eljárás akár három évig is eltarthat, és ezalatt a döntés meghozataláig nem lenne lehetséges az orosz gáz importja.

Fico a döntéssel kapcsolatban elmondta: bár az orosz gáz importját tiltó uniós határozattal szemben már Magyarország is panasszal élt, és a beadványhoz Szlovákia is csatlakozott, úgy ítélték meg, hogy ez nem elégséges. A szlovák miniszterelnök rámutatott: országának nincs tengeri kapcsolata, így alternatív lehetőségei sem a gáz behozatalára, ezért ellátásuk ezen a téren rendkívül érzékeny, és a vonatkozó uniós határozat jelentős károkat okoz számukra.

