Donald Trump: Irán vállalta, hogy soha többé nem zárja le a Hormuzi-szorost

Donald Trump szerint Irán amerikai segítséggel eltávolította, illetve eltávolítja a tengeri aknákat a Hormuzi-szorosból – az amerikai elnök ezt pénteken közölte, nem sokkal azután, hogy bejelentette a hajózási útvonal megnyitását. Trump azt is állította, hogy az irániak vállalták, hogy„ soha többé” nem zárják le a szorost. Irán korábban bejelentette, hogy feloldja tengeri blokádját a Hormuzi-szorosban.

Irán beleegyezett abba, hogy soha nem zárja le újból a Hormuzi-szorost – írta Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán megjelent legújabb pénteki bejegyzésben.

Az elnök Truth Social oldalán megjelent újabb pénteki bejegyzésében azt írta, hogy a meghatározó hajózási útvonal nem válik ismét„ fegyverré a világ ellen”.

Az amerikai haderő Középső Parancsnoksága (CENTCOM) pénteken azt közölte, hogy a kikötőzárlat hétfői bevezetése óta 19 hajót fordítottak vissza és késztettek visszatérésre Iránba. A Közel-Keletért felelős amerikai irányítási törzs közleménye szerint az elmúlt négy napban egyetlen hajó sem próbálta kijátszani a blokádot.

Ismét a NATO-t kritizálta

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent több bejegyzésben a fejleményekre reagálva azt írta, hogy a NATO részéről nemrég kapott egy megkeresést, amelyben segítséget ajánlottak.

„Most, hogy a Hormuzi-szorossal kapcsolatos helyzet lezárult, kaptam egy hívást a NATO-tól azzal a kérdéssel, hogy szükségünk lenne-e segítségre. Közöltem velük, hogy maradjanak távol, leszámítva azt, ha hajóikat kőolajjal akarják feltölteni” – fogalmazott Trump, hozzátéve, hogy amikor szükség lett volna rájuk, „hasznavehetetlenek” voltak, egy „papírtigris”.

Egy másik bejegyzésében az elnök köszönetet mondott Szaúd-Arábiának, az Egyesült Arab Emírségeknek és Katarnak a segítségért.

Trump arra is utalt, hogy az Egyesült Államok meg fogja kapni Irántól az ott tárolt magasan dúsított uránkészletet. Hozzátette, hogy az iráni megállapodás nem kapcsolódik a Libanonnal zajló békefolyamathoz.

„Az Egyesült Államok külön együttműködik Libanonnal, hogy megfelelő módon kezelje a Hezbollah által jelentett helyzetet”

– fogalmazott. Az elnök egyben azt is közölte, hogy az Egyesült Államok „megtiltotta” Izrael számára a további bombatámadásokat Libanon ellen. Irán korábban bejelentette – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán –, hogy feloldja tengeri blokádját a Hormuzi-szorosban. A hírre Donald Trump amerikai elnök is reagált, köszönetet mondva Iránnak. Egy későbbi bejegyzésben viszont már azt írta: az amerikai blokádot továbbra is fenntartják.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az X-en közölte: az áthaladás a korábban kijelölt, összehangolt útvonalon történhet. A jelenlegi iráni–amerikai tűzszünet Reuters szerint április 22-én jár le.

Trump ezt megelőzően bejelentette: annak ellenére, hogy Irán vállalta a Hormuzi-szoros megnyitását, az amerikai blokád egyelőre hatályban marad az iráni kikötőkből induló hajókra, és mindaddig érvényben marad, amíg nincs végleges megállapodás Iránnal.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)