ENSZ: több mint 38 ezer nő és lány vesztette életét a gázai fegyveres konfliktus két éve alatt

A 2023 októberében kirobbant, a Gázát irányító iszlamista Hamász és Izrael között lezajlott fegyveres konfliktus két éve alatt több mint 38 ezer palesztin nő és lány vesztette életét – közölte pénteki jelentésében az ENSZ nőjogi szervezete, a UN Women, és figyelmeztetett, hogy a 2025 decemberében életbe lépett törékeny tűzszünet óta is folyamatosan történnek halálesetek.

Sofia Calltorp, a szervezet humanitárius ügyekért felelős vezetője genfi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy átlagosan legkevesebb 47 nő és lány vesztette életét naponta a gázai háború alatt. Ez azt jelenti, hogy a nők és lányok halálozási aránya a korábbi gázai konfliktusokéhoz képest jóval magasabb volt.

Az ENSZ szakosított szervezeteinek becslése szerint a halálos áldozatok valós száma a jelenleg ismertnél lényegesen magasabb lehet,

mivel sok holttest még mindig az összedőlt házak romjai alatt van, a part menti területeket ért súlyos károk pedig megnehezítik a halálesetek dokumentálását.

A UN Women aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az októberi tűzszünet óta életét vesztő nők és lányok pontos száma nem ismert, mivel nemek szerint összesített adatbázis nem készül erről, mert az övezet több mint felét kitevő elnéptelenedett területet az izraeli hadsereg, míg a fennmaradó, keskeny tengerparti sávot a Hamász tartja ellenőrzése alatt.

A jelentés arra is kitér, hogy körülbelül egymillió nő és lány kényszerült elhagyni otthonát Gázában, illetve csaknem 11 ezer nő és lány élte túl a háborút maradandó, vagy akár életre szóló sérülésekkel illetve fogyatékossággal. A túlélők közül sokan nem férnek hozzá a női higiéniai termékekhez, a lakóhelyük elhagyására kényszerült nők közül pedig a kórházi ellátás hiányában sokan voltak kénytelenek sátrakban, vagy a szabadban megszülni a gyermeküket. Sofia Calltorp ezzel kapcsolatban azt emelte ki, hogy „az infrastruktúra jelentős károsodása szinte lehetetlenné tette a Gázában élő nők és lányok számára az alapvető szükségleteikhez, például az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést”.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint több mint félmillió gázai nő nem fér hozzá az olyan alapvető szolgáltatásokhoz mint a szülés előtti és utáni gondozás, valamint a nemi úton terjedő fertőzések kezelése.

Az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) pénteken azt közölte, hogy Gázában továbbra is riasztó mértékben halnak meg és sérülnek meg gyerekek, az elmúlt hat hónapra vonatkozóan legkevesebb 214 halottról számoltak be.

A tavaly decemberben életbe lépett tűzszünet megsértésével folyamatosan vádolja egymást Izrael és a Hamász. A helyi orvosok közlése szerint több mint 750 palesztin halt meg az izraeli támadásokban, a palesztin fegyveresek pedig négy izraeli katonát öltek meg a tűzszünet óta.

A palesztin egészségügyi hatóságok a 2025 végéig bekövetkezett halálesetek számát több mint 71 ezerre becsülték, ami a UN Women elemzése szerint azt jelenti, hogy a Gázában 2025 végéig meghalt emberek több mint fele nő és lány volt.

Kiemelt kép: izraeli rakétacsapás füstfelhője Gáza városánál 2025. október 7-én, a Hamász palesztin iszlamista szervezet izraeli terrortámadásának és Izrael gázai övezeti hadművelete kezdetének második évfordulóján. Fotó: MTI/EPA/Atef Szafadi.