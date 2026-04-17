Az Európai Bizottság bemutatta a földközi-tengeri paktum első cselekvési tervét

Az Európai Bizottság ismertette pénteken a földközi-tengeri paktum végrehajtását szolgáló első cselekvési tervét, amely 21 konkrét, közösen kidolgozott intézkedést tartalmaz a térségbeli együttműködés erősítésére.

A testület tavaly októberben mutatta be a paktumra tett javaslatát, amellyel az Európai Unió javítaná a Földközi-tenger országaival folytatott kereskedelmét, gazdasági és politikai együttműködését. A pénteki közlemény szerint a paktum széles körű egyeztetési folyamat eredményeként jött létre, amelybe a kormányok mellett civil szervezeteket, fiatalokat, vállalkozásokat és kutatókat is bevontak. Az együttműködés több mint száz kezdeményezést azonosított, amelyek közvetlenül szolgálják az állampolgárok és a gazdasági szereplők érdekeit. Az első cselekvési terv három pillér mentén határozza meg a legfontosabb intézkedéseket: Az első pillér keretében nyolc program indul, köztük a Földközi-tenger térségbeli egyetemi kezdeményezés, amely az oktatási és kutatási együttműködést, valamint az innovációt erősíti a régióban. Emellett létrejön egy ifjúsági parlamenti közgyűlés is, amely platformot biztosít az európai és a déli mediterrán országok fiatal képviselői számára a regionális politikák alakításában való részvételre.

A második pillér a fenntarthatóbb és integráltabb gazdaságok kialakítását célozza. Ennek részeként elindul a transzmediterrán megújulóenergia- és tisztatechnológiai együttműködési kezdeményezés, valamint egy beruházási platform, amely a megújulóenergia- és hálózatfejlesztési projektek felgyorsítását szolgálja.

A harmadik pillér a biztonságra, a vészhelyzeti felkészültségre és a migráció kezelésére összpontosít. Ennek keretében kilenc intézkedést indítanak, köztük egy ciprusi központú európai tűzoltási csomópont létrehozását, amely a katasztrófákra való reagálást erősíti, valamint a szervezett bűnözés elleni fellépést támogató programot. A határigazgatási kapacitások fejlesztése és a migráció szabályozása érdekében olyan megközelítést alkalmaznak, amely az elvándorlás kiváltó okainak kezelésére és az embercsempészet visszaszorítására is kiterjed. A bizottság hangsúlyozta, hogy a cselekvési terv rugalmas, folyamatosan frissíthető dokumentum lesz, amelyet az érintettekkel folytatott egyeztetések alapján igazítanak a változó geopolitikai környezethez. Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/AP/Omar Havana)