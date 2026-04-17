A NATO kész garantálni a békét Bosznia-Hercegovinában – jelentette ki Matthew Valas amerikai tábornok

A tábornok hangsúlyozta: a NATO több mint harminc éve vesz részt a béke fenntartásában Bosznia-Hercegovinában, és továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet, szükség esetén készen áll a reagálásra. A békefenntartó katonai misszió irányítását a NATO 2004-ben adta át az Európai Uniónak (EU), amely azóta az EUFOR Althea műveleten keresztül biztosít katonai jelenlétet az országban. A NATO szarajevói parancsnoksága ugyanakkor továbbra is támogatja a védelmi reformokat és az ország euroatlanti integrációját.
Valas kiemelte: a NATO és az EUFOR együttműködése a 2002-ben létrejött, úgynevezett Berlin Plus megállapodáson alapul, amely lehetővé teszi az EU számára a NATO tervezési, hírszerzési és katonai kapacitásainak igénybevételét békemissziói során.
A tábornok szerint Bosznia-Hercegovina biztonságát elsősorban nem katonai, hanem politikai kihívások fenyegetik, különösen az etnikai alapú nacionalizmus és a politikai feszültségek.
Hozzátette: a NATO elvárja, hogy Bosznia-Hercegovina növelje védelmi kiadásait, amelyek jelenleg a bruttó hazai termék mintegy egy százalékát teszik ki. Valas arról is beszélt, hogy a NATO és Szerbia együttműködése továbbra is jó, és májusban közös katonai gyakorlatot tartanak a szerbiai Borovac gyakorlótéren, Szerbia katonai semlegességi politikájának tiszteletben tartása mellett.
