A NATO kész garantálni a békét Bosznia-Hercegovinában – jelentette ki Matthew Valas amerikai tábornok

A politikai megosztottság jelenti a legnagyobb fenyegetést Bosznia-Hercegovina stabilitására, ugyanakkor nincs biztonsági vákuum az országban, és a NATO továbbra is kész garantálni a békét – mondta pénteken Matthew Valas amerikai tábornok, a NATO szarajevói parancsnokságának vezetője az Oslobodjenje című lapnak.

A tábornok hangsúlyozta: a NATO több mint harminc éve vesz részt a béke fenntartásában Bosznia-Hercegovinában, és továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet, szükség esetén készen áll a reagálásra. A békefenntartó katonai misszió irányítását a NATO 2004-ben adta át az Európai Uniónak (EU), amely azóta az EUFOR Althea műveleten keresztül biztosít katonai jelenlétet az országban. A NATO szarajevói parancsnoksága ugyanakkor továbbra is támogatja a védelmi reformokat és az ország euroatlanti integrációját. Valas kiemelte: a NATO és az EUFOR együttműködése a 2002-ben létrejött, úgynevezett Berlin Plus megállapodáson alapul, amely lehetővé teszi az EU számára a NATO tervezési, hírszerzési és katonai kapacitásainak igénybevételét békemissziói során. A tábornok szerint Bosznia-Hercegovina biztonságát elsősorban nem katonai, hanem politikai kihívások fenyegetik, különösen az etnikai alapú nacionalizmus és a politikai feszültségek. Hozzátette: a NATO elvárja, hogy Bosznia-Hercegovina növelje védelmi kiadásait, amelyek jelenleg a bruttó hazai termék mintegy egy százalékát teszik ki. Valas arról is beszélt, hogy a NATO és Szerbia együttműködése továbbra is jó, és májusban közös katonai gyakorlatot tartanak a szerbiai Borovac gyakorlótéren, Szerbia katonai semlegességi politikájának tiszteletben tartása mellett. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)