Feljelentette az RMDSZ több tisztviselőjét a Román–Magyar Fórum választási csalás gyanújával

Magyar Péter: Nagy országos rendezvény lesz az új kormány megalakulásának napján

Magyar Péter azt javasolja, hogy a miniszterelnököt már az alakuló ülésen válassza meg a parlament, és aznap tegyen esküt

A Mi Hazánk ismét Dúró Dórát jelöli az Országgyűlés alelnökének

Magyar Péter: Több békességet, megértést és bizalmat szeretnék kérni

Szükségesnek tartja a Mi Hazánk az MNB-vagyon eltüntetését vizsgáló bizottság létrehozását

Választás 2026 – Megkezdődött a szavazatok átadása az egyéni választókerületi választási irodáknak

Lemondott a Jobbik delegáltja a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumi tagságáról

Gratulált Magyar Péternek a kínai miniszterelnök is

Összeszámolták a levélszavazatokat: nagy többségben a Fideszre szavaztak a határontúliak

Lezárult a levélszavazatok előzetes összesítése

Hann Endre: Rejtőzködnek a radikális jobboldali szavazók, ezért mértük alul a Mi Hazánkat

A NATO kész garantálni a békét Bosznia-Hercegovinában – jelentette ki Matthew Valas amerikai tábornok

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.04.17. 16:09

Szerző: hirado.hu
A politikai megosztottság jelenti a legnagyobb fenyegetést Bosznia-Hercegovina stabilitására, ugyanakkor nincs biztonsági vákuum az országban, és a NATO továbbra is kész garantálni a békét – mondta pénteken Matthew Valas amerikai tábornok, a NATO szarajevói parancsnokságának vezetője az Oslobodjenje című lapnak.

A tábornok hangsúlyozta: a NATO több mint harminc éve vesz részt a béke fenntartásában Bosznia-Hercegovinában, és továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet, szükség esetén készen áll a reagálásra. A békefenntartó katonai misszió irányítását a NATO 2004-ben adta át az Európai Uniónak (EU), amely azóta az EUFOR Althea műveleten keresztül biztosít katonai jelenlétet az országban. A NATO szarajevói parancsnoksága ugyanakkor továbbra is támogatja a védelmi reformokat és az ország euroatlanti integrációját.

Valas kiemelte: a NATO és az EUFOR együttműködése a 2002-ben létrejött, úgynevezett Berlin Plus megállapodáson alapul, amely lehetővé teszi az EU számára a NATO tervezési, hírszerzési és katonai kapacitásainak igénybevételét békemissziói során.

A tábornok szerint Bosznia-Hercegovina biztonságát elsősorban nem katonai, hanem politikai kihívások fenyegetik, különösen az etnikai alapú nacionalizmus és a politikai feszültségek.

Hozzátette: a NATO elvárja, hogy Bosznia-Hercegovina növelje védelmi kiadásait, amelyek jelenleg a bruttó hazai termék mintegy egy százalékát teszik ki. Valas arról is beszélt, hogy a NATO és Szerbia együttműködése továbbra is jó, és májusban közös katonai gyakorlatot tartanak a szerbiai Borovac gyakorlótéren, Szerbia katonai semlegességi politikájának tiszteletben tartása mellett.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

biztonság NATO Bosznia-Hercegovina

