Hamburgi metrótragédia: megúszhatta az átvilágítást az ENSZ-ajánlással érkező gyilkos migráns

Meghalt egy 18 éves nő múlt csütörtökön Hamburgban, miután egy dél-szudáni férfi szándékosan a metró elé lökte. A 25 éves migráns korábban több bűncselekményt is elkövetett, miközben menekültügyi aktája a német hatóságok hiányosságairól is kérdéseket vet fel. A tragédia miatt a traumatizált menekültek befogadásának biztonsági kockázatai újra éles vitát váltottak ki a német közéletben.

Megrázta Németországot a múlt csütörtökön történt hamburgi tragédia. A Wandsbek-Markt állomáson egy 18 éves nőt szándékosan a metró elé lökött egy dél-szudáni férfi, és mindketten meghaltak. Az áldozat az iráni származású Fatemeh D., aki a családon belüli erőszak elől menekült Németországba. A túlélésre semmi esélye nem volt.

A Die Welt beszámolója szerint a 25 éves elkövető menekültügyi aktája komoly kérdéseket vet fel, valamint több tényező is afelé mutat, hogy a német hatóságok nem ellenőrizték kellő alapossággal a férfit.

A tragédia helyszínén napok óta mécsesek, virágok és kézzel írt levelek borítják a peront. A gyászolók között ott voltak Fatemeh szülei is, akik megtörten emlékeztek lányukra. A családtagok és a barátok szerint a 18 éves lány tele volt tervekkel, grafikus és művész szeretett volna lenni.

Több bűncselekményt elkövetett, mégis szabadon engedték

A gyilkossággal gyanúsított Ariop A. több hamburgi menekültszállón is megfordult, azonban incidensei miatt sehol nem tartózkodott hosszabb ideig. A legutóbbi helyen mindössze egyetlen éjszakát töltött, majd nyomtalanul eltűnt onnan. A Die Welt információi szerint a 25 éves férfi időközben hajléktalanná vált. A hatóságok ezután teljesen szem elől vesztették, majd hat nappal később elkövette a végzetes tettet.

A dél-szudáni férfi már korábban is a hatóságok látókörébe került: többek között rongálás, rendzavarás és verekedés miatt indult eljárás ellene, amelyeket később mind megszüntettek.

Ariop A. a bűnügyi nyilvántartásban nem szerepelt, ezért hivatalosan büntetlen előéletűnek minősült.

Ugyanakkor a csütörtöki tragédia előtt nem sokkal nem volt hajlandó távozni egy hamburgi bordélyházból, majd a kiérkező rendőrökre támadt. A portál szerint a kábítószer-fogyasztás gyanúja is felmerült az ügyben. A férfi ellen ekkor súlyos testi sértés miatt indult eljárás, ujjlenyomatot vettek tőle, és szabadon engedték.

Migrant from Sudan randomly grabs 18 year old on Hamburgs metro platform and jumps into the path of an incoming train with her, killing them both This happened last night around 10pm at metro station Wandsbek Witnesses report the migrant perpetrator walked along the platform… pic.twitter.com/B0cXXEHj5v — HJB News (@HJB_News__) January 30, 2026

Iszlamista erőszakban nőtt fel, súlyosan traumatizált volt

A menekültügyi aktát jól ismerő források a Die Weltnek beszéltek a 25 éves férfi életútjáról. Ariop A. 2001-ben született Dél-Szudánban, gyermekkorát végigkísérte az erőszak. Szüleit iszlamista fegyveresek ölték meg, majd később nagybátyját is, aki gondoskodott róla. A 11 éves fiú ezután teljesen árván maradt, és más fiatalokkal együtt gyalog menekült Kenyába, a több száz kilométerre lévő Kakuma menekülttáborba. Ez a világ egyik legnagyobb tábora, több mint 250 ezer lakóval.

Dél-szudáni menekültek élelmiszeradagokra várnak a kakumai menekülttáborban 2018. február 1-jén (Fotó: Tony Karumba/AFP)

Ariop A. ezt követően a humanitárius befogadási program keretében 2024 júniusában charterjárattal érkezett Németországba. A Die Welt szerint ebben az értelemben a férfit védelemre szoruló, kilátástalan helyzetű, családi háttér nélküli fiatalként kezelték. Az ilyen programok résztvevői előnyösebb jogállást kapnak, mint az átlagos menedékkérők, például azonnali tartózkodási engedélyt, integrációs tanfolyamokat és könnyebb munkavállalási lehetőséget.

Az ügyet ismerő források szerint Ariop A. tökéletesen illeszkedett a humanitárius projektbe, amelynek résztvevőivel korábban még soha nem volt probléma.

A dél-szudáni férfit az ENSZ menekültügyi szervezete, az UNHCR választotta ki, és terjesztette fel a német hatóságoknak. A befogadás előtt alkalmassági vizsgálatokon kellett volna átesnie, azonban nem világos, hogy a kötelező biztonsági átvilágítás megtörtént-e. Pszichológiai szakvélemény egyáltalán nem készült róla.

A lap szerint a német belügyminisztérium sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta ezeket az információkat.

Az arab és afrikai bevándorlók jelentős része traumatizált

Sajtóértesülések szerint a munkaerőhiány miatt Ariop A. esetében egy személyes biztonsági interjú is elmaradhatott, ami súlyos szabályszegés gyanúját veti fel.

A tragikus eset a német politikusokat is vitára késztette. Kormánypárti és ellenzéki politikusok egyaránt azt kérdezik, hogyan eshetett ki az ellenőrzési rendszerből egy instabil, erőszakos múltú férfi. Többen hangsúlyozzák, hogy a súlyosan traumatizált emberek befogadása megfelelő pszichológiai háttér nélkül komoly biztonsági kockázatot jelenthet Németországnak.

„Ez az eset drámai módon mutatja meg, hogy sok súlyosan traumatizált ember érkezett hozzánk. Az UNHCR kiválasztása sem jelent kockázatmentességet, ezért elsősorban a Németországban élőket kell védenünk”

– jelentette ki Alexander Throm, a CDU politikusa.

Thomas Elbert pszichológus szerint az arab és afrikai térségből érkezettek körülbelül egyharmada poszttraumás stresszben szenved, és gyakoriak a szorongásos rohamok és a depresszió. Véleménye szerint a problémák kezelésére nincs elegendő erőforrása Németországnak.

Sebastian Fiedler SPD-s képviselő felfoghatatlan és borzalmas tettről beszélt. Elismerte, hogy sajnos nem tudja megmagyarázni, hogyan csúszott ki az elkövető Németország ellenőrzési rendszeréből.

