Az ukrán fegyveresek sietve hagyják el állásaikat a Szumi területhez tartozó Krasznopoljei járásban – közölték az orosz biztonsági szervek a RIA Novostinak.

„Az ukrán fegyveres erők védelme szó szerint darabjaira hullik, az állomány fegyverzetét hátrahagyva menekül” – fogalmazott az ügynökség forrása. Hozzátették: az elhagyott állásokon üres alkoholos palackokat és egyéni védőfelszereléseket találnak.

A térségben az Észak elnevezésű orosz csapat tevékenykedik. Az orosz védelmi minisztérium adatai szerint az ukránok egyetlen nap alatt akár 250 katonát, továbbá egy páncélozott harcjárművet, 14 gépjárművet, két tüzérségi löveget és öt anyagi eszközöket tároló raktárt is elveszített.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban hangsúlyozta:

a hadsereg sikeresen hajtja végre azt a feladatot, amelynek célja egy biztonsági ütközőzóna létrehozása a Szumi terület határán.

Mindeközben az orosz hadsereg tovább folytatja előrenyomulását Ukrajnában. Amerikai intézetek szerint csaknem kétszer annyi ukrán területet foglaltak el januárban, mint az előző hónapban. Legutóbb hétfőn – ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt – a moszkvai védelmi minisztérium közölte, hogy birtokukba vették a zaporizzsjai Pridorozsnie és a harkivi Zelene települést.

A harcok mellett a tárgyalások is folytatódnak, ugyanis Abu–Dzabiban szerdától tartják az orosz–amerikai–ukrán háromoldalú biztonsági egyeztetések második fordulóját. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök miután a közelmúltban bejelentette, hogy elkészült a megállapodás az Egyesült Államokkal a kétoldalú biztonsági garanciákról elmondta, hogy véleménye szerint reális esély van „egy tisztességes és tartós béke elérésére”.

Kiemelt kép: Az ukrán hadsereg 93. Holodnij Jar önálló gépesített dandárjának sajtószolgálata által közreadott képen az egység tagjai bevetésről térnek vissza a frontvonalról a kelet-ukrajnai Donyecki területen 2026. január 31-én (Fotó: MTI/AP/Ukrán 93. Holodnij Jar önálló gépesített dandár sajtószolgálata/Irina Ribakova)