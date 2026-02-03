A francia hatóságok kedden átkutatták Elon Musk X nevű közösségi médiaplatformjának francia irodáit a Grok AI chatbotra vonatkozó bűnügyi nyomozás részeként – közölte a párizsi ügyészség az X-en közzétett bejegyzésében. A párizsi ügyészek a razziákat a platform francia törvényeknek való megfelelésének biztosítását célzó „konstruktív megközelítés” részeként írták le.

Az ügy előzménye, hogy

Franciaország a múlt hónapban nyomozást indított a Grok által az X-en generált szexuális tartalmú deepfake-fotók elterjedése miatt, korábban pedig a chatbot antiszemita megjegyzései miatt kezdtek vizsgálatot.

Elon Muskot és a cég korábbi vezérigazgatóját, Linda Yaccarinót április 20-án kihallgatásra idézték be – írta az ügyészség a Politico beszámolója szerint. „Jelenleg ez a vizsgálat egy konstruktív megközelítés része, amelynek célja végső soron annak biztosítása, hogy az X platform a francia jogszabályoknak megfeleljen, amennyiben a nemzeti területen működik” – tették hozzá a közleményben.

A párizsi ügyészség közölte, hogy a keddi házkutatást a kiberbűnözés elleni egységük végezte, az EU bűnüldöző szervével, az Europollal együttműködve. A nyomozás a szexuális deepfake-ektől a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok terjesztésének elősegítésén át a holokauszt tagadásáról szóló, antiszemita tartalmak terjesztéséig terjed, közölte az ügyészség.

Még mindig vannak problémák a chatbottal

Egy nemrég készült tanulmány becslése szerint a Grok januárban 11 nap alatt akár hárommillió szexuális tartalmú képet is előállíthatott, köztük 23 000 olyat, amelyek kiskorúakat ábrázoltak. Az Európai Bizottság az EU online platformokra vonatkozó szabályzata alapján szintén indított egy új vizsgálatot, és kijelentette, hogy az AI-törvény alapján az alkalmazások betiltásának lehetőségét vizsgálja.

A Reuters ezzel kapcsolatban most azt írta, hogy letesztelték a chatbotot,

amely – noha a X bevetetett bizonyos korlátozásokat – továbbra is ugyanúgy gyártja a szexuális tartalmú képeket, még akkor is, ha az alanyok kifejezetten megtiltják ezt.

A hírügynökség szerint a Grok nyilvános X-fiókján már nincsenek ugyan szexuális tartalmak, de maga a chatbot továbbra is generál ilyeneket a felhasználók kérésére. A Reuters kilenc újságírója teljes ruházatban készült fotókat küldött a Groknak, és megkérték, hogy módosítsa a képeket úgy, hogy azok szexuálisan provokatív vagy megalázó pózokban ábrázolják őket amit a csetbot az esetek nagy többségében meg is tett.

A Reuters azonos vagy szinte azonos parancsokat futtatott rivális csevegőrobotokon – az OpenAI ChatGPT-jén, illetve az Alphabet Gemini, valamint a Meta Llama nevű eszközein – amelyek közül mindegyik elutasította a képek létrehozását, és általában figyelmeztették a felhasználót ezekre a tartalmakra vonatkozóan.

